Сеть супермаркетов «Сільпо» привлекла 226 млн грн кредита на генераторы

Ключевые факты

«Сільпо» привлек кредит на сумму 226,6 млн грн на приобретение более 60 дизельных генераторов.

Сеть намерена обеспечить супермаркеты автономным электропитанием для бесперебойной работы при возможных отключениях электроэнергии.

Это позволит поддерживать температурный режим в торговых залах и складах «Сільпо», вентиляцию помещений, соблюдать санитарно-гигиенические нормы, указано в сообщении.

Контекст

«Сільпо» – одна из самых больших сетей продовольственных супермаркетов Украины, основанная в 1998 году. Она насчитывает более 300 магазинов на всей территории страны. Выручка Fozzy Group, в которую входит «Сільпо», за первое полугодие 2024-го выросла на 3,3%, до 64,6 млрд грн. В частности, ООО «Сильпо-Фуд» сократило убыток на 16,6%, до 863,5 млн грн.

В октябре «Сільпо» открыл новый супермаркет во Львове в коллаборации с клубом NAVI Максима Криппы. В июне 2024 года «Сільпо» открыла два новых магазина в ТРК City Mall в Запорожье и ТРК «Солнечная Галерея» в Кривом Роге. Ранее на месте этих двух супермаркетов работали гипермаркеты Auchan.