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Сеть супермаркетов «Сільпо» привлекла 226 млн грн кредита на генераторы

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

1 хв читання

Сільпо /предоставлено пресс-службой

«Сільпо» привлек кредит на покупку более 60 дизельных генераторов Фото предоставлено пресс-службой

Государственный Укргазбанк предоставил сети супермаркетов «Сільпо» кредит на 226,6 млн грн для приобретения генераторов, говорится в сообщении пресс-службы банка.

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Ключевые факты

  • «Сільпо» привлек кредит на сумму 226,6 млн грн на приобретение более 60 дизельных генераторов.
  • Сеть намерена обеспечить супермаркеты автономным электропитанием для бесперебойной работы при возможных отключениях электроэнергии.
  • Это позволит поддерживать температурный режим в торговых залах и складах «Сільпо», вентиляцию помещений, соблюдать санитарно-гигиенические нормы, указано в сообщении.

Контекст

«Сільпо» – одна из самых больших сетей продовольственных супермаркетов Украины, основанная в 1998 году. Она насчитывает более 300 магазинов на всей территории страны. Выручка Fozzy Group, в которую входит «Сільпо», за первое полугодие 2024-го выросла на 3,3%, до 64,6 млрд грн. В частности, ООО «Сильпо-Фуд» сократило убыток на 16,6%, до 863,5 млн грн.

В октябре «Сільпо» открыл новый супермаркет во Львове в коллаборации с клубом NAVI Максима Криппы. В июне 2024 года «Сільпо» открыла два новых магазина в ТРК City Mall в Запорожье и ТРК «Солнечная Галерея» в Кривом Роге. Ранее на месте этих двух супермаркетов работали гипермаркеты Auchan.

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