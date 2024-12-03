Сеть супермаркетов «Сільпо» привлекла 226 млн грн кредита на генераторы

Государственный Укргазбанк предоставил сети супермаркетов «Сільпо» кредит на 226,6 млн грн для приобретения генераторов, говорится в сообщении пресс-службы банка.
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Ключевые факты
- «Сільпо» привлек кредит на сумму 226,6 млн грн на приобретение более 60 дизельных генераторов.
- Сеть намерена обеспечить супермаркеты автономным электропитанием для бесперебойной работы при возможных отключениях электроэнергии.
- Это позволит поддерживать температурный режим в торговых залах и складах «Сільпо», вентиляцию помещений, соблюдать санитарно-гигиенические нормы, указано в сообщении.
Контекст
«Сільпо» – одна из самых больших сетей продовольственных супермаркетов Украины, основанная в 1998 году. Она насчитывает более 300 магазинов на всей территории страны. Выручка Fozzy Group, в которую входит «Сільпо», за первое полугодие 2024-го выросла на 3,3%, до 64,6 млрд грн. В частности, ООО «Сильпо-Фуд» сократило убыток на 16,6%, до 863,5 млн грн.
В октябре «Сільпо» открыл новый супермаркет во Львове в коллаборации с клубом NAVI Максима Криппы. В июне 2024 года «Сільпо» открыла два новых магазина в ТРК City Mall в Запорожье и ТРК «Солнечная Галерея» в Кривом Роге. Ранее на месте этих двух супермаркетов работали гипермаркеты Auchan.
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