«Сільпо» відкрив новий супермаркет у Львові у колаборації з клубом NAVI Максима Кріппи

Мережа супермаркетів «Сільпо» 30 жовтня відкрила у Львові новий супермаркет з зоною, присвяченою кіберспорту та клубу NAVI, йдеться у пресрелізі компанії.

Ключові факти

Дизайн нового супермаркету площею 1660 кв.м, розташованого у ТРЦ «Вертикаль», створений у форматі історії кіберкультури: від перших комп’ютерів до сучасності. Зокрема, «Сільпо» вивіску склали з клавіш комп’ютерної клавіатури, а касові зони оформили у вигляді мікросхем. «Обрали таку концепцію для нового супермаркету тому що Львів називають неофіційною столицею української ІТ-спільноти», – каже директорка з маркетингу «Сільпо» Катерина Огуряєва.

Разом із кіберспортивним клубом NAVI, «Сільпо» у новому супермаркеті оформили зону, присвячену кіберспорту.

Це партнерство дозволяє нам розповісти про клуб ще ширшій аудиторії та зблизитися з нашими фанатами, каже СЕО NAVI Євген Золотарьов.

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Контекст

«Сільпо» – одна з найбільших мереж продовольчих супермаркетів України, заснована в 1998 році. Вона налічує понад 300 магазинів по всій території країни. Виторг Fozzy Group, в який входить «Сільпо», за перше півріччя 2024 року зріс на 3,3% до 64,6 млрд грн. Зокрема, ТОВ «Сільпо-Фуд» скоротило збиток на 16,6% до 863,5 млн грн.

У червні 2024 року «Сільпо» відкрила два нових магазини у ТРК City Mall у Запоріжжі та ТРК «Сонячна Галерея» у Кривому Розі. Раніше на місці цих двох супермаркетів працювали гіпермаркети «Auchan».