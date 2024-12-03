Мережа супермаркетів «Сільпо» залучила 226 млн грн кредиту на генератори

Державний Укргазбанк надав мережі супермаркетів «Сільпо» кредит на 226,6 млн грн для придбання генераторів, йдеться в повідомленні пресслужби банку.
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Ключові факти
- «Сільпо» залучив кредит на суму 226,6 млн грн на придбання понад 60 дизельних генераторів.
- Мережа хоче забезпечити супермаркети автономним електроживленням для безперебійної роботи під час можливих відключень електроенергії.
- Це дасть змогу підтримувати температурний режим в торгових залах і складах «Сільпо», вентиляцію приміщень, дотримуватись санітарно-гігієнічних норм, зазначено в повідомленні.
Контекст
«Сільпо» – одна з найбільших мереж продовольчих супермаркетів України, заснована в 1998 році. Вона налічує понад 300 магазинів по всій території країни. Виторг Fozzy Group, в який входить «Сільпо», за перше півріччя 2024-го зріс на 3,3%, до 64,6 млрд грн. Зокрема, ТОВ «Сільпо-Фуд» скоротило збиток на 16,6%, до 863,5 млн грн.
У жовтні «Сільпо» відкрив новий супермаркет у Львові у колаборації з клубом NAVI Максима Кріппи. У червні 2024 року «Сільпо» відкрила два нових магазини у ТРК City Mall у Запоріжжі та ТРК «Сонячна Галерея» у Кривому Розі. Раніше на місці цих двох супермаркетів працювали гіпермаркети Auchan.
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