Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Мережа супермаркетів «Сільпо» залучила 226 млн грн кредиту на генератори

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

Сільпо /надано пресслужбою

«Сільпо» залучив кредит на придбання понад 60 дизельних генераторів Фото надано пресслужбою

Державний Укргазбанк надав мережі супермаркетів «Сільпо» кредит на 226,6 млн грн для придбання генераторів, йдеться в повідомленні пресслужби банку.

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Ключові факти

  • «Сільпо» залучив кредит на суму 226,6 млн грн на придбання понад 60 дизельних генераторів.
  • Мережа хоче забезпечити супермаркети автономним електроживленням для безперебійної роботи під час можливих відключень електроенергії.
  • Це дасть змогу підтримувати температурний режим в торгових залах і складах «Сільпо», вентиляцію приміщень, дотримуватись санітарно-гігієнічних норм, зазначено в повідомленні.

Контекст

«Сільпо» – одна з найбільших мереж продовольчих супермаркетів України, заснована в 1998 році. Вона налічує понад 300 магазинів по всій території країни. Виторг Fozzy Group, в який входить «Сільпо», за перше півріччя 2024-го зріс на 3,3%, до 64,6 млрд грн. Зокрема, ТОВ «Сільпо-Фуд» скоротило збиток на 16,6%, до 863,5 млн грн.

У жовтні «Сільпо» відкрив новий супермаркет у Львові у колаборації з клубом NAVI Максима Кріппи. У червні 2024 року «Сільпо» відкрила два нових магазини у ТРК City Mall у Запоріжжі та ТРК «Сонячна Галерея» у Кривому Розі. Раніше на місці цих двох супермаркетів працювали гіпермаркети Auchan.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні