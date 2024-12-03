Мережа супермаркетів «Сільпо» залучила 226 млн грн кредиту на генератори

Ключові факти

«Сільпо» залучив кредит на суму 226,6 млн грн на придбання понад 60 дизельних генераторів.

Мережа хоче забезпечити супермаркети автономним електроживленням для безперебійної роботи під час можливих відключень електроенергії.

Це дасть змогу підтримувати температурний режим в торгових залах і складах «Сільпо», вентиляцію приміщень, дотримуватись санітарно-гігієнічних норм, зазначено в повідомленні.

Контекст

«Сільпо» – одна з найбільших мереж продовольчих супермаркетів України, заснована в 1998 році. Вона налічує понад 300 магазинів по всій території країни. Виторг Fozzy Group, в який входить «Сільпо», за перше півріччя 2024-го зріс на 3,3%, до 64,6 млрд грн. Зокрема, ТОВ «Сільпо-Фуд» скоротило збиток на 16,6%, до 863,5 млн грн.

У жовтні «Сільпо» відкрив новий супермаркет у Львові у колаборації з клубом NAVI Максима Кріппи. У червні 2024 року «Сільпо» відкрила два нових магазини у ТРК City Mall у Запоріжжі та ТРК «Сонячна Галерея» у Кривому Розі. Раніше на місці цих двох супермаркетів працювали гіпермаркети Auchan.