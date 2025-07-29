Сеть супермаркетов Varus получила первый транш кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере почти 630 млн грн. Это часть финансирования на сумму свыше 1 млрд грн, которое планируется привлечь до конца 2025 года, говорится в пресс-релизе компании.

Подробности

Средства выделены в рамках проекта по усилению продовольственной безопасности стоимостью 2,2 млрд грн. Соглашение между Varus и ЕБРР было заключено в марте 2024 года.

Полученные средства пойдут на:

расширение сети магазинов по Украине;

внедрение энергоэффективных решений, в том числе солнечных панелей и современного освещения;

обновление инженерных систем, включая реверсивные сплит-кондиционеры;

развитие логистики для обеспечения стабильных поставок в сложных условиях.

Эти инициативы реализуются в рамках стратегии перехода к зеленой экономике (GET), поддерживаемой ЕБРР.

Контекст

Varus – украинская сеть супермаркетов, принадлежащая ООО «Омега» и работающая в сфере продуктового ритейла. Первый магазин был открыт в 2003 году в Днепре. В настоящее время сеть охватывает 113 супермаркетов в разных городах Украины, а также DarkStore в Киеве. Varus представлен в форматах классических супермаркетов, магазинов To Go и онлайн-платформы.

По данным Opendatabot, ООО «Омега» принадлежит кипрской компании «Вейгант Энтерпрайзис Лимитед», а конечные бенефициары – Валерий Киптик и Руслан Шостак.

В 2024 году выручка Varus выросла на 14,3%, до 20 млрд грн, по сравнению с предыдущим годом, но чистая прибыль сократилась на 80,9%, до 38,2 млн грн.

В марте 2024 года ЕБРР объявил о предоставлении Varus кредита на $25 млн для расширения сети. Общий бюджет проекта составляет $53,1 млн. Фонд сотрудничества Японии и ЕБРР (JECF) выделил грант в размере €500 000 на создание рабочих мест и €75 000 на юридические расходы. Дополнительно €125 000 предоставлены из фонда Action for Equality and Gender (A4EG), а еще €75 000 – из специального фонда акционеров ЕБРР.