Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Varus инвестирует 150 млн грн в солнечные панели для своих магазинов. На что рассчитывает ритейлер

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Сеть супермаркетов Varus инвестирует 150 млн грн в установку солнечных электростанций на 48 объектах из 115, сообщила пресс-служба компании. По оценкам Varus, инвестиции окупятся через два года, после чего проект будет ежегодно экономить компании около 50 млн грн на электроэнергии.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Подробности

  • Varus запустил проект в мае. Компания рассчитывает, что СЭС позволят генерировать более 5 млн кВт-ч электроэнергии ежегодно с общей мощностью 4800 кВт. Солнечные панели будут обеспечивать до 95% дневного потребления электроэнергии магазинов, а ночью объекты будут оставаться подключенными к общей электросети.
  • Компания отказалась от аккумуляторов, поскольку это увеличило бы стоимость проекта втрое и продлило окупаемость до семи лет, пояснили в пресс-службе. Потребление производимой энергии сразу экономически выгоднее, чем ее накопление.
  • Для контроля работы станций Varus внедрил систему онлайн-мониторинга, мгновенно извещающую о неисправностях, позволяя оперативно вызвать сервисную службу.
  • В компании отметили, что солнечные электростанции станут стандартом для всех новых магазинов. Кроме того, планируется установка газовых дизель-генераторов. Солнечные станции будут обеспечивать 21% годового энергопотребления магазинов.

Контекст

Varus – национальная сеть супермаркетов, принадлежащая ООО «Омега» и работающая на рынке продуктового ритейла Украины. Первый магазин открыт в 2003 году в Днепре. В настоящее время сеть насчитывает 113 супермаркетов в разных городах Украины, а также DarkStore в Киеве. Varus представлен в форматах классических супермаркетов, магазинов To Go и онлайн-платформ.

По данным Opendatabot, ООО «Омега» принадлежит кипрской компании «Вейгант Энтерпрайзис Лимитед», а конечными бенефициарами являются Валерий Киптик и Руслан Шостак.

В 2024 году выручка Varus выросла на 14,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 20 млрд грн. Однако чистая прибыль уменьшилась на 80,9%, достигнув 38,2 млн грн.

В марте ЕБРР объявил о предоставлении Varus кредита на сумму $25 млн для развития сети. Общий бюджет проекта составляет $53,1 млн. Фонд сотрудничества Японии и ЕБРР (JECF) выделит грант в размере €500 000 для обеспечения доступности рабочих мест и €75 000 на юридические расходы. Дополнительно €125 000 будет предоставлен из фонда Action for Equality and Gender (A4EG), а €75 000 – из специального фонда акционеров ЕБРР.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні