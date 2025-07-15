Сеть супермаркетов Varus инвестирует 150 млн грн в установку солнечных электростанций на 48 объектах из 115, сообщила пресс-служба компании. По оценкам Varus, инвестиции окупятся через два года, после чего проект будет ежегодно экономить компании около 50 млн грн на электроэнергии.

Подробности

Varus запустил проект в мае. Компания рассчитывает, что СЭС позволят генерировать более 5 млн кВт-ч электроэнергии ежегодно с общей мощностью 4800 кВт. Солнечные панели будут обеспечивать до 95% дневного потребления электроэнергии магазинов, а ночью объекты будут оставаться подключенными к общей электросети.

Компания отказалась от аккумуляторов, поскольку это увеличило бы стоимость проекта втрое и продлило окупаемость до семи лет, пояснили в пресс-службе. Потребление производимой энергии сразу экономически выгоднее, чем ее накопление.

Для контроля работы станций Varus внедрил систему онлайн-мониторинга, мгновенно извещающую о неисправностях, позволяя оперативно вызвать сервисную службу.

В компании отметили, что солнечные электростанции станут стандартом для всех новых магазинов. Кроме того, планируется установка газовых дизель-генераторов. Солнечные станции будут обеспечивать 21% годового энергопотребления магазинов.

Контекст

Varus – национальная сеть супермаркетов, принадлежащая ООО «Омега» и работающая на рынке продуктового ритейла Украины. Первый магазин открыт в 2003 году в Днепре. В настоящее время сеть насчитывает 113 супермаркетов в разных городах Украины, а также DarkStore в Киеве. Varus представлен в форматах классических супермаркетов, магазинов To Go и онлайн-платформ.

По данным Opendatabot, ООО «Омега» принадлежит кипрской компании «Вейгант Энтерпрайзис Лимитед», а конечными бенефициарами являются Валерий Киптик и Руслан Шостак.

В 2024 году выручка Varus выросла на 14,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 20 млрд грн. Однако чистая прибыль уменьшилась на 80,9%, достигнув 38,2 млн грн.

В марте ЕБРР объявил о предоставлении Varus кредита на сумму $25 млн для развития сети. Общий бюджет проекта составляет $53,1 млн. Фонд сотрудничества Японии и ЕБРР (JECF) выделит грант в размере €500 000 для обеспечения доступности рабочих мест и €75 000 на юридические расходы. Дополнительно €125 000 будет предоставлен из фонда Action for Equality and Gender (A4EG), а €75 000 – из специального фонда акционеров ЕБРР.