Канцлер Германии Фридрих Мерц в ускоренном режиме пытается заручиться поддержкой Бельгии для плана ЕС, который позволит направить замороженные российские активы на финансирование военной помощи Украине. Именно бельгийский премьер Барт де Вевер остается главной преградой для принятия плана, пишет FT .

Детали

Мерц 5 декабря отправляется в Брюссель на ужин с де Вевером, чтобы убедить его поддержать так называемый репарационный кредит для Украины, обеспеченный российскими суверенными активами.

Европейские чиновники спешат достичь согласия перед саммитом через две недели. По словам собеседников в немецком правительстве, канцлер считает, что именно на нем лежит ответственность провести это решение «через финишную линию».

Встреча состоится вскоре после того, как Урсула фон дер Ляйен представила юридическую рамку для займа, которая базируется на применении чрезвычайных полномочий статьи 122 Договора о ЕС. Это позволило бы удерживать активы замороженными неограниченное время и обойти национальные вето. Мерц поддерживает такой подход, даже если Бельгия будет оставаться против, говорят люди, знакомые с его позицией.

Для поездки в Брюссель немецкий канцлер даже перенес свой первый государственный визит в Норвегию. К разговору присоединится и фон дер Ляйен.

Для Берлина быстрое решение теперь важнее юридических предосторожностей: в Германии опасаются, что без общего механизма помощи Европы основное финансовое бремя поддержки Украины ляжет именно на немецкий бюджет, который уже фактически снял ограничения на оборонные расходы. «В итоге мы заплатим счет», – признал один из чиновников.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

ЕС более двух лет обсуждает юридически устойчивый механизм использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

24 октября Бельгия заблокировала предоставление Украине «репарационного кредита» на €140 млрд, который должны были финансировать за счет доходов от замороженных российских активов.

Бельгия, на территории которой расположен Euroclear, опасается репутационных и финансовых рисков и требует железных гарантий, что финансовые риски или возможные шаги Москвы не лягут только на них.

Франция и несколько других стран не хотят предоставлять национальные гарантии по займу, а ЕЦБ отказался обеспечивать Euroclear экстренной ликвидностью.

Дополнительную остроту ситуации придали последние переговоры США и России, из которых европейцев фактически устранили.