Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у прискореному режимі намагається заручитися підтримкою Бельгії для плану ЄС, який дозволить спрямувати заморожені російські активи на фінансування військової допомоги Україні. Саме бельгійський прем’єр Барт де Вевер залишається головною перепоною для ухвалення плану, пише FT .

Деталі

Мерц 5 грудня вирушає до Брюсселя на вечерю з де Вевером, щоб переконати його підтримати так званий репараційний кредит для України, забезпечений російськими суверенними активами.

Європейські чиновники поспішають досягти згоди перед самітом за два тижні. За словами співрозмовників у німецькому уряді, канцлер вважає, що саме на ньому лежить відповідальність провести це рішення «через фінішну лінію».

Зустріч відбудеться невдовзі після того, як Урсула фон дер Ляєн представила юридичну рамку для позики, яка базується на застосуванні надзвичайних повноважень статті 122 Договору про ЄС. Це дозволило б утримувати активи замороженими необмежений час і обійти національні вето. Мерц підтримує такий підхід, навіть якщо Бельгія залишатиметься проти, кажуть люди, знайомі з його позицією.

Для поїздки до Брюсселя німецький канцлер навіть переніс свій перший державний візит до Норвегії. До розмови приєднається і фон дер Ляєн.

Для Берліна швидке рішення тепер важливіше юридичних пересторог: у Німеччині побоюються, що без спільного механізму допомоги Європи основний фінансовий тягар підтримки України ляже саме на німецький бюджет, який уже фактично зняв обмеження на оборонні витрати. «У підсумку ми заплатимо рахунок», – визнав один із чиновників.

Контекст

ЄС понад два роки обговорює юридично стійкий механізм використання заморожених російських активів для фінансування України.

24 жовтня Бельгія заблокувала надання Україні «репараційного кредиту» на €140 млрд, який мали фінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Бельгія, на території якої розташований Euroclear, побоюється репутаційних та фінансових ризиків і вимагає залізних гарантій, що фінансові ризики чи можливі кроки Москви не ляжуть лише на них.

Франція та кілька інших країн не хочуть надавати національні гарантії за позикою, а ЄЦБ відмовився забезпечувати Euroclear екстреною ліквідністю.

Додаткової гостроти ситуації надали останні переговори США та Росії, з яких європейців фактично усунули.