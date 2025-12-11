Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не продвигать мирное соглашение без участия европейских партнеров и выразил готовность Берлина принять встречу для обсуждения пересмотренного плана, включающего потенциальные уступки Кремлю. Об этом пишет FT со ссылкой на осведомленные источники.

Детали

Мерц рассказал, что имел «подробный» разговор с Трампом, в котором также участвовали Эмманюэль Макрон и Кир Стармер. Европейские лидеры настаивали, что их голос должен звучать в переговорах с Россией, поскольку речь идет о стабильности на континенте.

Звонок состоялся после того, как Киев передал Вашингтону обновленную версию мирного предложения, над которым работали украинские и европейские правительства, говорят собеседники издания. Мерц и Макрон предложили провести уже в эти выходные совместные переговоры США, Европы и Украины. А на следующей неделе встреча может состояться в Берлине.

Мерц подчеркнул, что вопрос территорий – это решение, которое может принимать только украинское руководство. Он также заявил, что получил от Трампа «твердое впечатление», что тот готов двигаться вместе с европейцами.

Сам Трамп признал, что имел «напряженный» разговор с европейскими лидерами, но США определятся со своим участием в зависимости от того, какие предложения прозвучат в ближайшие дни.

В Европе стремятся вернуть влияние на дипломатический процесс, из которого их фактически устранили. По словам украинских чиновников, обновленный проект мирного предложения до сих пор имеет серьезные пробелы, прежде всего в части гарантий безопасности.

Контекст

Дипломатические маневры происходят на фоне желания Вашингтона ускорить принятие договоренностей. Европейские столицы опасаются, что поспешные решения могут подорвать их безопасность и легитимизировать российские захваты.

Киев настаивает на полном восстановлении суверенитета и четких гарантиях безопасности, над которыми до сих пор нет окончательного согласования. Москва же продолжает требовать пересмотра всей системы безопасности в Европе в свою пользу и не демонстрирует готовности принять компромиссный вариант.

Администрация Дональда Трампа передала европейским партнерам серию документов, в которых изложено видение послевоенного восстановления Украины и поэтапного возвращения России в мировую экономику. Эти предложения вызвали острые дискуссии между США и Европой, сообщили собеседники WSJ.

10 декабря Украина предоставила администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США. Киев прислал ответ после нескольких дней консультаций с европейскими партнерами, прежде всего Великобританией, Францией и Германией.