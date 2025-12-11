Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа не просувати мирну угоду без участі європейських партнерів і висловив готовність Берліну прийняти зустріч для обговорення переглянутого плану, що включає потенційні поступки Кремлю. Про це пише FT із посиланням на обізнані джерела.

Деталі

Мерц розповів, що мав «детальну» розмову з Трампом, у якій також брали участь Емманюель Макрон та Кір Стармер. Європейські лідери наполягали, що їхній голос має звучати у переговорах із Росією, оскільки йдеться про стабільність на континенті.

Дзвінок відбувся після того, як Київ передав Вашингтону оновлену версію мирної пропозиції, над якою працювали українські та європейські уряди, кажуть співрозмовники видання. Мерц і Макрон запропонували провести вже цими вихідними спільні переговори США, Європи й України. А наступного тижня зустріч може відбутися в Берліні.

Мерц наголосив, що питання територій – це рішення, яке може ухвалювати лише українське керівництво. Він також заявив, що отримав від Трампа «тверде враження», що той готовий рухатися разом із європейцями.

Сам Трамп визнав, що мав «напружену» розмову з європейськими лідерами, але США визначаться зі своєю участю залежно від того, які пропозиції пролунають найближчими днями.

У Європі прагнуть повернути вплив на дипломатичний процес, з якого їх фактично усунули. За словами українських урядовців, оновлений проєкт мирної пропозиції досі має серйозні прогалини, насамперед у частині безпекових гарантій.

Контекст

Дипломатичні маневри відбуваються на тлі бажання Вашингтона пришвидшити ухвалення домовленостей. Європейські столиці побоюються, що поспішні рішення можуть підірвати їхню безпеку та легітимізувати російські захоплення.

Київ наполягає на повному відновленні суверенітету та чітких гарантіях безпеки, над якими досі немає остаточного узгодження. Москва ж продовжує вимагати перегляду всієї системи безпеки в Європі на свою користь і не демонструє готовності прийняти компромісний варіант.

Адміністрація Дональда Трампа передала європейським партнерам серію документів, у яких викладено бачення повоєнного відновлення України та поетапного повернення Росії до світової економіки. Ці пропозиції спричинили гострі дискусії між США та Європою, повідомили співрозмовники WSJ.

10 грудня Україна надала адміністрації Трампа свою відповідь на останній проєкт мирного плану США. Київ надіслав відповідь після кількох днів консультацій із європейськими партнерами, насамперед Великою Британією, Францією та Німеччиною.