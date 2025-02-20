«Цель – остановить добычу». Россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре

В ночь на 20 февраля Россия вновь произвела массированный ракетно-дроновый обстрел газовой инфраструктуры, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, повреждения получили производственные мощности.

Ключевые факты

В настоящее время принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак и стабилизации газоснабжения.

Специалисты приступили к оценке повреждений и восстановительных работ, когда позволила ситуация безопасности.

«Целью этих преступных атак является остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления», – сообщил он.

По его словам, Россия атакует гражданскую критическую инфраструктуру и сразу несколько ракет целенаправленно атаковали объекты добычи украинского газа.

«Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, погрузить в холод посреди зимы. Это откровенный терроризм», – подчеркнул Галущенко.

Контекст

Валовая добыча природного газа в Украине составила 19,12 млрд куб. м в 2024 году. По сравнению с прошлым годом добыча газа выросла на 2,2% с 18,7 млрд куб.

Этот отопительный сезон Украина намеревалась проходить только на собственном газе. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, на грядущую зиму у Украины достаточно собственных энергетических ресурсов. Запасов газа в подземных хранилищах достаточно для бытовых потребителей, теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений.

29 января «Нафтогаз» начал импортировать газ, сообщил глава группы Роман Чумак. Группа подчеркнула, что у нее достаточно запасов для стабильного прохождения отопительного сезона. Накануне стало известно об уменьшении уровня заполненности украинских подземных хранилищ газом до критического.

В ночь на 11 февраля Россия совершила атаку на газовую инфраструктуру Украины, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Обновлено. Россия осуществила комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам газодобывающей промышленности в Полтавской области – всего до 19 ракет, по данным Воздушных сил ВСУ. Тогда об атаке на газовые объекты в Полтавской области сообщила компания ДТЭК и об ударе заявила группа «Нафтогаз».