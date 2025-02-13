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Добыча железной руды выросла, выплавка стали сократилась. «Метинвест» подвел итоги 2024 года

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Горно-металлургическая группа «Метинвест» увеличила производство железорудной продукции в 2024 году, в то же время показатели выпуска стали остались почти неизменными. Угольный сегмент пострадал из-за боевых действий и перебоев с энергоснабжением. Об этом сообщила пресс-служба компании 13 февраля.

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Подробности

  • В 2024 году добыча железорудного концентрата увеличилась на 42% (до 15,7 млн тонн), а производство товарной руды выросло на 58% (до 14,8 млн тонн). В частности, окатыши прибавили 14%, что стало возможным благодаря разблокированию украинских черноморских портов.
  • Производство стали увеличилось на 4% (до 2,1 млн тонн), а товарных полуфабрикатов – на 3% (до 861 000 тонн). В то же время выпуск готовой продукции снизился на 6%, в том числе плоского проката – на 16% из-за конкуренции с более дешевой российской продукцией, сообщила пресс-служба компании.
  • Добыча угольного концентрата упала на 22% (до 4,3 млн тонн). Основная причина – остановка Покровской угольной группы из-за интенсивных боевых действий и перебоев с энергоснабжением.

Контекст

Горно-металлургическая группа «Метинвест» по итогам января – сентября текущего года увеличила производство стали на 5% – до 1,5 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Выпуск чугуна вырос на 2%, достигнув 1,4 млн тонн, о чем идет речь в производственном отчете компании за третий квартал и девять месяцев.

По итогам 2023 года «Метинвест» сократил производство чугуна и стали на 36% и 31% соответственно, выпустив 1,7 млн тонн чугуна и 2 млн тонн стали по сравнению с 2022-м. Выпуск готовой продукции снизился на 18% – до 2,2 млн тонн.

Чистый убыток материнской компании Metinvest BV в 2023 году сократился до $194 млн против $2,2 млрд в 2022-м. Выручка уменьшилась до $7,4 млрд с $8,3 млрд, а показатель EBITDA – до $861 млн с $1,8 млрд, что подтверждают финансовые результаты группы за прошлый год.

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