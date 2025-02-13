Видобуток залізної руди зріс, виплавка сталі скоротилася. «Метінвест» підбив підсумки 2024 року

Гірничо-металургійна група «Метінвест» збільшила виробництво залізорудної продукції у 2024 році, водночас показники випуску сталі залишилися майже незмінними. Вугільний сегмент постраждав через бойові дії та перебої з енергопостачанням. Про це повідомила пресслужба компанії 13 лютого.

Деталі

У 2024 році видобуток залізорудного концентрату збільшився на 42% (до 15,7 млн тонн), а виробництво товарної руди зросло на 58% (до 14,8 млн тонн). Зокрема, окатки додали 14%, що стало можливим завдяки розблокуванню українських чорноморських портів.

Виробництво сталі збільшилось на 4% (до 2,1 млн тонн), а товарних напівфабрикатів – на 3% (до 861 000 тонн). Водночас випуск готової продукції знизився на 6%, зокрема плоского прокату – на 16% через конкуренцію з дешевшою російською продукцією, повідомила пресслужба компанії.

Видобуток вугільного концентрату впав на 22% (до 4,3 млн тонн). Основна причина – зупинка Покровської вугільної групи через інтенсивні бойові дії та перебої з енергопостачанням.

Контекст

Гірничо-металургійна група «Метінвест» за підсумками січня – вересня поточного року збільшила виробництво сталі на 5% – до 1,5 млн тонн, порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Випуск чавуну зріс на 2%, досягнувши 1,4 млн тонн, про що йдеться у виробничому звіті компанії за третій квартал та девʼять місяців.

За підсумками 2023 року «Метінвест» скоротив виробництво чавуну та сталі на 36% і 31% відповідно, випустивши 1,7 млн тонн чавуну та 2 млн тонн сталі порівняно з 2022 роком. Випуск готової продукції знизився на 18% – до 2,2 млн тонн.

Чистий збиток материнської компанії Metinvest B.V. у 2023 році скоротився до $194 млн проти $2,2 млрд у 2022 році. Виторг зменшився до $7,4 млрд із $8,3 млрд, а показник EBITDA – до $861 млн із $1,8 млрд, що підтверджують фінансові результати групи за минулий рік.