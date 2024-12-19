«Метинвест» выкупит еврооблигации на $16,3 млн по результатам тендера

Горно-металлургическая группа «Метинвест» объявила о выкупе своих еврооблигаций с погашением 17 июня 2025 года на сумму $16,27 млн по результатам аукциона , проведенного 9 декабря.

Подробности

Цена выкупа была установлена в пределах от 86% до 92,5%, а общая сумма выкупа не превышает €70 млн.

По итогам выкупа в обращении останутся облигации на общую номинальную сумму €161,886 млн. Расчеты по сделке состоятся 23 декабря, а дилером-менеджером выступает Deutsche Bank.

Целью выкупа компания назвала активное управление долговой нагрузкой, оптимизацию выплат по обслуживанию долга, повышение общей финансовой устойчивости и снижение ликвидного давления, связанного с предстоящим погашением облигаций, учитывая повышенные риски в связи с операционной средой в Украине.

Контекст

Последняя котировка еврооблигаций «Метинвеста» с погашением в 2025 году и купонной ставкой 5,625% на 29 октября 2024 года составила 86,95%. После этого ценные бумаги были исключены из торгов, а на Штутгартской бирже 3 декабря их котировки выросли до 86,954%, сообщает «Интерфакс-Украина».

В то же время «Метинвест» предупредил о серьезной угрозе приближения фронта к шахтоуправлению «Покровское», крупнейшему производителю коксового угля в Украине. Один из стволов шахты оказался менее чем в 10 км от линии фронта.

Шахта, находящаяся примерно в 10 км западнее Покровска, является единственным источником угля для производства кокса в Украине, что является важным компонентом в сталеварении. Эта отрасль занимает второе место по валютным поступлениям в стране после сельского хозяйства.

12 декабря компания была вынуждена приостановить работу угольной площадки в поселке Песчаное, что обеспечивала почти половину добычи угля «Метинвеста» в Украине.