«Запорожсталь» увеличила производство проката на 11,1% в ноябре, отойдя от 15-месячного минимума

В ноябре 2024 года входящая в группу «Метинвест» «Запорожсталь» нарастила производство проката на 11,1% по сравнению с октябрем, до 191 400 т, восстановив среднемесячный уровень после 15-месячного минимума. Об этом сообщила пресс-служба компании 3 декабря.

Подробности

Объем выплавки чугуна в ноябре составил 259 600 т, что на 1,9% меньше, чем в октябре. Производство стали, напротив, возросло на 5,8%, до 227 300 т. По сравнению с ноябрем 2023 года выпуск проката уменьшился на 2,1%, чугуна – на 1,2%, а стали – на 5,6%.

За 11 месяцев 2024-го «Запорожсталь» увеличила производство проката на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,2 млн т. Выплавка чугуна за этот период возросла на 15%, до 2,8 млн т, а стали – на 18,2%, до 2,6 млн т.

Контекст

«Запорожсталь» – один из крупнейших в Украине производителей чугуна и проката, горячекатаного и холоднокатаного листа, гнутых профилей. До полномасштабной войны комбинат поставлял продукцию более чем в 50 стран мира.

Владельцем «Запорожстали» является украинский бизнесмен Ринат Ахметов и группа акционеров, в частности METINVEST BV (47,0032%); Global Steel Investments Ltd. (12,3466%), «Киев Секюритиз Груп» (24,5003%), «Мидланд Кэпитал Менеджмент» (11,2224%), по данным сервиса YouControl.

В 2023 году «Запорожсталь» работал в среднем на 70% своей мощности. По итогам прошлого года комбинат нарастил выпуск проката на 57,2%, стали – на 65,4%, а чугуна – на 35,3% по сравнению с показателями 2022-го. По итогам прошлого года комбинат получил $7,4 млрд выручки.

В прошлом году предприятие направило 750 млн грн в поддержку стабильности и модернизацию технологических мощностей, что вдвое превысило показатели 2022 года (500 млн грн). Основные проекты реализованы в аглодоменном переделе: ремонт агломашин и газоочистных систем, а также обновление доменной печи №3 и воздухонагревателей №9 и №12.

В апреле 2024-го «Запорожсталь» выделила более 1,2 млрд грн на обновление оборудования и очистных сооружений.