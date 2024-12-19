«Метінвест» викупить єврооблігації на $16,3 млн за результатами тендера

Гірничо-металургійна група «Метінвест» оголосила про викуп своїх єврооблігацій з погашенням 17 червня 2025 року на суму $16,27 млн за результатами аукціону, проведеного 9 грудня. Про це йдеться в біржовому повідомленні компанії.

Деталі

Ціна викупу була встановлена в межах від 86% до 92,5%, а загальна сума викупу не перевищує €70 млн.

За підсумками викупу в обігу залишаться облігації на загальну номінальну суму €161,886 млн. Розрахунки за угодою відбудуться 23 грудня, а дилер-менеджером виступає Deutsche Bank.

Метою викупу компанія назвала активне управління борговим навантаженням, оптимізацію виплат з обслуговування боргу, підвищення загальної фінансової стійкості та зниження ліквідного тиску, повʼязаного з майбутнім погашенням облігацій з огляду на підвищені ризики у зв’язк з операційним середовищем в Україні.

Контекст

Останнє котирування єврооблігацій «Метінвесту» з погашенням у 2025 році та купонною ставкою 5,625% на 29 жовтня 2024 року становило 86,95%. Після цього цінні папери були виключені з торгів, а на Штутгартській біржі 3 грудня їх котирування зросло до 86,954%, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Водночас «Метінвест» попередив про серйозну загрозу наближення фронту до шахтоуправління «Покровське», найбільшого виробника коксівного вугілля в Україні. Один зі стовбурів шахти опинився менш ніж за 10 км від лінії фронту.

Шахта, що знаходиться приблизно за 10 км на захід від Покровська, є єдиним джерелом вугілля для виробництва коксу в Україні, що є важливим компонентом у сталеварінні. Ця галузь займає друге місце за валютними надходженнями в країні після сільського господарства.

12 грудня компанія була змушена призупинити роботу вугільного майданчика в селищі Піщане, що забезпечував майже половину видобутку вугілля «Метінвесту» в Україні.