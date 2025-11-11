Microsoft и Alphabet – материнская компания Google – объявили, что инвестируют более $16 млрд в расширение инфраструктуры искусственного интеллекта в Европе. Это очередное крупное обязательство американских техгигантов по наращиванию мощностей ИИ за границей. Об этом пишет The Wall Street Journal 11 ноября.

Подробности

Microsoft направит более $10 млрд на создание хаба дата-центров в Синеш (юго-запад Португалии), работы начнутся в начале следующего года. Объект строят совместно с Nvidia, британским стартапом по инфраструктуре ИИ Nscale Global Holdings и застройщиком дата-центров Start Campus. На площадке планируется развернуть около 12 600 графических процессоров Nvidia GB300.

Компания из Редмонда (штат Вашингтон) заявила, что это будет ее самая крупная инвестиция в Португалии и одна из самых больших в Европе по объему вычислительных мощностей для ИИ. Вице-президент и президент Microsoft Брэд Смит объявил о соглашении во время технологической конференции Web Summit в Лиссабоне.

Между тем, Google инвестирует $6,36 млрд в расширение инфраструктуры ИИ и офисов в Германии до 2029 года. Эта сумма охватывает новый дата-центр в Дитценбахе, существующий объект в Ханау, а также расширение офисов в Берлине, Франкфурте и Мюнхене.

Эти объявления – очередные обязательства американских компаний по расширению деятельности за рубежом для удовлетворения растущего спроса на услуги ИИ.

Контекст

С момента публичного релиза ChatGPT от OpenAI в конце 2022 года техгиганты вкладывают миллиарды долларов в дата-центры, облачные сервисы и инфраструктуру ИИ в Европе.

На прошлой неделе Nvidia и Deutsche Telekom сообщили о создании одной из крупнейших в Европе «фабрик ИИ» в Германии в рамках партнерства стоимостью €1 млрд. Несколькими днями ранее Amazon объявил об инвестициях более €1,4 млрд в Нидерланды в течение следующих трех лет для развития облачных вычислений и розничного бизнеса.

В сентябре Microsoft заявил о намерении вложить $30 млрд в инфраструктуру ИИ и имеющиеся операции в Великобритании до 2028 года, а Google планирует потратить около $6,8 млрд на ИИ, исследования, разработки и инженерию в Британии в ближайшие два года.