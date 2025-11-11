Один из известнейших ученых в сфере искусственного интеллекта, главный ИИ-исследователь компании Meta Ян ЛеКун готовится покинуть компанию, чтобы запустить собственный стартап. Об этом пишет FT со ссылкой на свои источники.

Подробности

ЛеКун – профессор Нью-Йоркского университета, старший исследователь Meta и лауреат престижной премии Тюринга – планирует покинуть компанию в ближайшие месяцы, говорят собеседники издания.

По данным источников издания, он уже договаривается о привлечении инвестиций для создания стартапа, который продолжит его исследование в сфере так называемых world models – систем искусственного интеллекта, формирующих внутреннее понимание окружающей среды, чтобы моделировать причинно-следственные связи и прогнозировать результаты. Подобные разработки ведут также Google DeepMind и World Labs.

Контекст

Вероятный уход ЛеКуна совпадает с периодом трансформации Meta в области ИИ. Ученый возглавлял Fundamental AI Research Lab (FAIR) – направление Meta, занимавшееся фундаментальными исследованиями для перспективных технологий с горизонтом 5–10 лет. Эта деятельность была фактически нивелирована решениями Марка Цукерберга, после того как модель Llama 4 не смогла конкурировать с аналогами от OpenAI и Google.

В рамках реорганизации Цукерберг создал новое подразделение – Meta Superintelligence Labs (MSL), куда привлек более 50 инженеров и исследователей из конкурентных компаний. В июне Meta инвестировала $14,3 млрд в стартап Scale AI, а его CEO Александра Вана назначила руководителем нового направления.

Быстрое расширение привело к хаосу внутри ИИ-команды Meta. Новые сотрудники жалуются на сложную бюрократию, а предыдущее подразделение генеративного ИИ потеряло часть влияния, по данным источников TechCrunch.

Известный своей скептической позицией по поводу хайпа вокруг больших языковых моделей, ЛеКун неоднократно заявлял, что ИИ-системы «еще очень далеки от человеческого уровня интеллекта». В соцсетях он писал: «Кажется, прежде чем срочно придумывать, как контролировать системы, которые умнее нас, нам стоит хотя бы придумать, как создать что-то умнее домашней кошки».