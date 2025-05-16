Microsoft погодилася відокремити Teams від Office 365 на сім років для врегулювання антимонопольних претензій ЄС

Microsoft погодилася відокремити Teams від Office 365 на сім років, щоб уникнути штрафу від Єврокомісії за монопольні практики, повідомила пресслужба ЄК 16 травня.

Деталі

Розслідування в ЄС проти Microsoft почалося у 2020 році після скарги Slack (тепер частина Salesforce), що звинуватив компанію у зловживанні домінуючим становищем через інтеграцію Teams із хмарним пакетом Office 365.

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Компанії загрожує штраф у розмірі до 10% її глобального річного обороту. Щоб запобігти санкціям, Microsoft запропонувала Єврокомісії низку заходів:

продавати Office 365 і Microsoft 365 без Teams за нижчою ціною;

дозволити клієнтам обирати пакети без Teams;

забезпечити кращу сумісність конкуруючих сервісів із програмами Microsoft;

спростити перенесення даних із Teams на інші платформи.

Ці зобов’язання діятимуть 7-10 років під наглядом спеціального контролера. Хоча юридично вони стосуються лише ЄС, Microsoft планує застосовувати зміни глобально.

Контекст

У червні 2024 року Єврокомісія звинуватила Microsoft у порушенні антимонопольних законів через інтеграцію програми для відеоконференцій Teams із пакетом Office. Ініціатором скарги до ЄС став месенджер Slack.

Це стало першою антимонопольною претензією до технологічного гіганта за понад 10 років.

Єврокомісія надіслала Microsoft обвинувальний висновок, у якому зазначила, що Teams отримала «нечесну перевагу», що завдало шкоди конкурентам, зокрема Slack і Zoom.

«Якщо ці звинувачення підтвердяться, дії Microsoft вважатимуться незаконними за нашими правилами конкуренції. Microsoft має можливість відповісти на наші зауваження», – зазначила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер. У відповідь президент Microsoft Бред Сміт заявив, що компанія працюватиме над розв’язанням проблеми.