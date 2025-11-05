Стоимость нематериальных активов крупнейших компаний мира выросла на 23% в год и достигла $97,6 трлн – исторического максимума с 1996 года. Об этом говорится в ежегодном отчете британской консалтинговой фирмы Brand Finance.
Подробности
- Nvidia вышла на первое место в мире по стоимости нематериальных активов – $4,3 трлн (+50% в год). На втором месте Microsoft – $3,78 трлн (+27%), третье заняла Apple – $3,08 трлн (–6%).
- Далее в рейтинге:
- Amazon – $2,1 трлн (+31%),
- Alphabet – $2 трлн (+22%),
- Meta – $1,8 трлн (+51%),
- Broadcom – $1,5 трлн (+97%),
- Saudi Aramco – $1,2 трлн (–16%),
- Tesla – $936 млрд (+66%),
- TSMC – $789 млрд (+27%).
- Среди европейских компаний лидирует SAP – $324 млрд (+40%), поднявшаяся на 26-е место.
- США впервые с 2021 года обошли Данию: доля нематериальных активов на американском рынке выросла до 78%, в то время как в Дании упала до 67% из-за падения капитализации Novo Nordisk (–67%).
- В целом, фармацевтическая отрасль за год сократила стоимость нематериальных активов на 8% – до $6,5 трлн.
Ключевая цитата
«Рекордно высокая глобальная стоимость нематериальных активов в 2025 году подчеркивает растущую роль инноваций, что стимулирует увеличение инвестиций в интеллектуальную собственность, данные и бренды. В то же время значительное падение в нескольких секторах, таких как фармацевтика и нефть и газ, подчеркивает нестабильность, с которой сталкиваются инвесторы, вкладывая средства в компании с высоким уровнем нематериальных активов. Это напоминает о том, что предприятиям следует уделять активное внимание своим нематериальным активам, являющимся одними из самых мощных движителей коммерческих результатов», – комментирует Энни Браун, директор по оценке Brand Finance.
Контекст
Нематериальные активы – это идентифицированные неденежные активы. Их можно разделить на три категории: права (включая договоры аренды, соглашения, контракты), отношения (включая обученную рабочую силу) и интеллектуальную собственность (включая бренды, патенты, авторские права).
В рейтинг Brand Finance Global Intangible Finance Tracker, отслеживающий стоимость нематериальных активов, входят более 59 000 компаний, обладающих листингом, из 150 государств.
