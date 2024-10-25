Минагрополитики оценило ущерб от обстрелов портовой инфраструктуры в октябре в $30–40 млн

За время действия украинского коридора в порты зашли более 2800 судов, которыми направляется продукция более чем в 50 стран мира.

Во время обстрела Россией портовой инфраструктуры Украины в октябре нанесен ущерб на $30–40 млн, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, пишет «Интерфакс-Украина» .

Ключевые факты

По словам Высоцкого, итоговую оценку сложно назвать, однако страховые компании уже оценивают убытки, особенно те, что были из-за интенсивных обстрелов в начале октября.

«Оценка продолжается. Но уже очевидно, что речь идет о десятках миллионов долларов. Мы предварительно оценили последний обстрел – это $30–40 млн», – сказал он.

Первый замминистра добавил, что общий ущерб агросектора с начала войны оценивается в $82 млрд, а потери непосредственно зернового бизнеса – в $500–600 млн.

Он выразил надежду, что страхование от военных рисков, введенное правительством, а также реализуемое международными частными компаниями, будет помогать в текущей ситуации.

«Безусловно, все потери документируются, фиксируются. Сумма, которую должен компенсировать агрессор, уже идет на сотни миллиардов долларов, – сообщил он. – Мы как государство будем бороться за компенсации до последней гривны, в том числе в отношении портовой инфраструктуры».

Контекст

В ночь на 6 октября страна-агрессор обстреляла гражданское судно PARESA под флагом Сент-Китс и Невис в порту Южный. 7 октября баллистическая ракета повредила судно Optima под флагом Палау. 9 октября вечером РФ нанесла удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одесской области, погибли шесть человек. В ночь на 11 октября страна-агрессор атаковала Одесский район баллистическими ракетами, погибли четыре человека.

14 октября Россия в очередной раз обстреляла Одесский порт. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали.

Вечером 20 октября Россия атаковала припортовую инфраструктуру Одесской области ракетами и ударными беспилотниками.

В общей сложности РФ повредила уже более двух десятков гражданских судов. За время полномасштабного вторжения произошло более 50 атак на портовую инфраструктуру, в результате которых повреждения получили более 280 объектов портовой инфраструктуры, уничтожено более 100 000 т агропродукции, по данным Минвосстановления.

В портах Черноморск, Южный и Одесса усилят оборонные мероприятия, обустроят мобильные укрытия, дополнительно будут выделены средства на восстановление инфраструктуры Одесского порта, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.