Мінагрополітики оцінило збитки від обстрілів портової інфраструктури в жовтні у $30–40 млн

За час дії українського коридору до портів зайшло понад 2800 суден, якими направляється продукція до понад 50 країн світу.

Під час обстрілу Росією портової інфраструктури України в жовтні завдано збитків на $30–40 млн, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

За словами Висоцького, підсумкову оцінку складно назвати, проте страхові компанії вже оцінюють збитки, особливо ті, що були через інтенсивні обстріли на початку жовтня.

«Оцінка ще триває. Але вже очевидно, що йдеться про десятки мільйонів доларів. Ми попередньо оцінили останній обстріл – це $30–40 млн», – сказав він.

Перший заступник міністра додав, що загальні втрати агросектору від початку війни оцінюють у $82 млрд, а втрати безпосередньо зернового бізнесу – у $500–600 млн.

Він висловив сподівання, що страхування від військових ризиків, яке запровадив уряд, а також реалізують міжнародні приватні компанії, допомагатиме в поточній ситуації.

«Безумовно, всі втрати документуються, фіксуються. Сума, яку агресор має компенсувати, йде вже на сотні мільярдів доларів, – повідомив він. – Ми як держава будемо боротися за компенсації до останньої гривні, зокрема щодо портової інфраструктури».

Контекст

У ніч на 6 жовтня країна-агресор обстріляла цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс у порту Південний. 7 жовтня балістична ракета пошкодила судно Optima під прапором Палау. 9 жовтня увечері РФ завдала удару балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області, загинули шестеро людей. В ніч на 11 жовтня країна-агресор атакувала Одеський район балістичними ракетами, загинули четверо людей.

14 жовтня Росія вкотре обстріляла Одеський порт. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім постраждали.

Увечері 20 жовтня Росія атакувала припортову інфраструктуру Одещини ракетами та ударними безпілотниками.

Загалом РФ пошкодила вже понад два десятки цивільних суден. За час повномасштабного вторгнення відбулося понад 50 атак на портову інфраструктуру, внаслідок яких пошкоджень зазнали понад 280 об’єктів портової інфраструктури, знищено понад 100 000 т агропродукції, за даними Мінвідновлення.

У портах Чорноморськ, Південний та Одеса посилять оборонні заходи, облаштують мобільні укриття, додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури Одеського порту, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.