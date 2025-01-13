Мінімізація відключень. ДТЕК інвестує €140 млн в енергосховища

ДТЕК, найбільша приватна енергетична компанія України, що належить Рінату Ахметову, уклала угоду з американською компанією Fluence для впровадження систем накопичення енергії загальною потужністю 200 МВт. Про це повідомила пресслужба компанії 13 січня. Реалізація проєкту обійдеться в €140 млн.

Деталі

Планується встановлення шести енергонакопичувальних систем із потужністю від 20 до 50 МВт кожна. Сукупний обсяг накопиченої енергії сягне 400 МВт-год. Це дозволить забезпечити короткострокове електропостачання для 600 000 домогосподарств.

Системи сприятимуть стабілізації української енергетичної мережі, забезпечуючи швидке реагування на зміни частоти та потужності.

Проєкт завершать до жовтня 2025 року, щоб системи були готові до використання в зимовий період 2025–2026 років.

Цей проєкт стане найбільшим портфелем систем накопичення енергії у Східній Європі на момент запуску, говорять у ДТЕК. Він є частиною кампанії FightforLight, яка має на меті забезпечити українців електроенергією навіть в умовах війни.

Контекст

Ринок зберігання енергії в Україні перебуває на етапі активного формування, що зумовлено зростанням частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та необхідністю забезпечення стабільності енергосистеми.

У квіті 2022 року президент підписав Закон №2046-IX, який врегульовує діяльність зі зберігання енергії та визначає статус оператора установки зберігання енергії. Цей закон створює передумови для розвитку технологій energy storage в Україні. До 2030 року загальна потреба в системах зберігання енергії в Україні може сягнути 2,2 ГВт, прогнозують у ETL Group.