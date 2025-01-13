Мінімізація відключень. ДТЕК інвестує €140 млн в енергосховища

ДТЕК, найбільша приватна енергетична компанія України, що належить Рінату Ахметову, уклала угоду з американською компанією Fluence для впровадження систем накопичення енергії загальною потужністю 200 МВт. Про це повідомила пресслужба компанії 13 січня. Реалізація проєкту обійдеться в €140 млн.
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Деталі
- Планується встановлення шести енергонакопичувальних систем із потужністю від 20 до 50 МВт кожна. Сукупний обсяг накопиченої енергії сягне 400 МВт-год. Це дозволить забезпечити короткострокове електропостачання для 600 000 домогосподарств.
- Системи сприятимуть стабілізації української енергетичної мережі, забезпечуючи швидке реагування на зміни частоти та потужності.
- Проєкт завершать до жовтня 2025 року, щоб системи були готові до використання в зимовий період 2025–2026 років.
- Цей проєкт стане найбільшим портфелем систем накопичення енергії у Східній Європі на момент запуску, говорять у ДТЕК. Він є частиною кампанії FightforLight, яка має на меті забезпечити українців електроенергією навіть в умовах війни.
Контекст
Ринок зберігання енергії в Україні перебуває на етапі активного формування, що зумовлено зростанням частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та необхідністю забезпечення стабільності енергосистеми.
У квіті 2022 року президент підписав Закон №2046-IX, який врегульовує діяльність зі зберігання енергії та визначає статус оператора установки зберігання енергії. Цей закон створює передумови для розвитку технологій energy storage в Україні. До 2030 року загальна потреба в системах зберігання енергії в Україні може сягнути 2,2 ГВт, прогнозують у ETL Group.
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