Под руководством Армина Паппергера немецкая оборонная компания Rheinmetall подорожала в 18 раз с начала войны. Концерн снабжает Украину бронетехникой и боеприпасами, но стал мишенью российских диверсий. Bloomberg рассказывает, почему его будущее будет определять обороноспособность всей Европы. Главное из материала

Гендиректор Rheinmetall AG Армин Паппергер превратил компанию из спящего промышленного гиганта в международного оборонного лидера с доходом около €10 млрд в год. Компания отправляет в Украину бронетехнику, военные грузовики и боеприпасы, а также готовится к открытию четырех производственных площадок в Украине.

Поджог дома

В апреле 2024 года дом Паппергера подожгли, когда его не было дома. После инцидента в сети появилось анонимное письмо: ответственность за поджог взяли на себя левые экстремисты. Они критиковали Rheinmetall за получение прибыли от войны России против Украины. В письме также содержалось требование освободить из тюрьмы бывшего члена леворадикальной группировки «Фракция Красной армии» (RAF).

Паппергер – ключевой европейский игрок по перевооружению Украины. Он покупал конкурентов, нарастил производство и публично поддержал Украину, встречаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После вторжения в Украину Россия усилила гибридную войну, которая теперь включает покушения, саботаж, дезинформацию и атаки на критическую инфраструктуру. Поджог дома Паппергера выглядит как акт устрашения, связанный с российскими спецслужбами, пишет Bloomberg.

Поджигателей не нашли, их причастность остается загадкой. Но акции Rheinmetall выросли более чем в 18 раз с начала войны. Компания стала крупнейшей оборонной фирмой Европы с рыночной капитализацией около €81 млрд, добавляет Bloomberg.

Акции Rheinmetall взлетели после новостей о строительстве новых заводов в январе 2025 года. Фото инфографика Алина Кохан

Дело о поджоге так и не перешло в суд. Прокуратура и полиция закрыли его из-за нехватки улик, хотя, по словам источников Bloomberg, американская разведка передавала Германии подробные данные о подозреваемых.

Еще до атаки правительство повысило уровень охраны Паппергера до уровня канцлера. Теперь его круглосуточно сопровождают охранники, дом и офис в Дюссельдорфе постоянно патрулируют вооруженные полицейские. Несмотря на это, вероятные организаторы покушения оставались на свободе, по меньшей мере, до конца 2024 года.

От изоляции к воздействию

В течение многих лет инвесторы игнорировали оборонную промышленность, но теперь она стала ключевой в глобальном оборонном цикле, говорит руководитель Rheinmetall Паппергер. Его компания за два года вложила более €8 млрд в новые заводы и сделки, возводя или расширяя десять производств.

До недавнего времени Rheinmetall была аутсайдером. После падения Берлинской стены оборонные расходы Германии сократились, а репутация компании оставалась омраченной ее нацистским прошлым. Инвесторы, придерживавшиеся принципов ESG, избегали оборонной отрасли, поэтому акции компании падали. Некоторые даже советовали отказаться от военного направления и сосредоточиться на автозапчастях.

Специалисты считали производство боеприпасов делом прошлого. Однако Паппергер, пришедший в Rheinmetall инженером в 1990-м и постепенно сделавший карьеру, изменил ситуацию. Он вошел в правление в 2010 году, а три года спустя стал гендиректором. За это время Паппергер перестроил компанию, сосредоточив власть в собственных руках и управляя предприятием практически как своим бизнесом.

«Пять лет назад Rheinmetall выглядела как компания на склоне своего пути, – говорит редактор отраслевого бюллетеня Defence Analysis Фрэнсис Тьюса. – Тогда никто бы не сказал, что следует инвестировать в боеприпасы. Боеприпасы – это XIX век».

155-миллиметровые артиллерийские снаряды производят на заводе Rheinmetall. Фото Getty Images

Еще ранее Rheinmetall заключила договор с Россией на около €120 млн для строительства учебного центра для 30 000 военных под Нижним Новгородом. Это происходило на фоне политики «изменений через торговлю» и запуска первого «Северного потока».

Тогдашний CEO Rheinmetall Клаус Эбергардт заявил одной из немецких газет, что считает Россию перспективным «рынком будущего». В Rheinmetall отказались комментировать Bloomberg, какую именно роль в этом решении играл Паппергер.

Сегодня CEO имеет репутацию прямого, требовательного человека и трудоголика. Он может присылать рабочие письма в четыре утра, сам ходит по цехам, задает работникам вопросы в духе предпринимателя: «А если бы это были ваши деньги, вы бы инвестировали?». Чтобы наладить контакты с клиентами, он приглашает их на охоту в Унтерлюсе, где Rheinmetall имеет самый большой в Европе частный полигон. Там гостям иногда демонстрируют танк Leopard, который способен двигаться по местности, удерживая на стволе бокал пива так, чтобы не пролилось ни капли.

Переломный момент

Контракт с Россией на строительство учебного центра для российских военных стал репутационным ударом после аннексии Крыма в 2014 году. Правительство Германии заблокировало проект, а оборонное подразделение компании зафиксировало убытки.

Паппергер начал искать рынки за пределами Германии, но перспективы оставались слабыми. В преддверии полномасштабного вторжения России в Украину он даже рассматривал возможность вывода компании с биржи. Тогдашняя капитализация составила около €4 млрд.

Все изменилось 27 февраля 2022 года, когда канцлер Олаф Шольц объявил о Zeitenwende – переломном моменте. Речь шла о €100 млрд на военные расходы для Германии и повышении военного бюджета до 2% ВВП. Уже на следующий день Паппергер публично заявил, что может поставить техники и боеприпасов на €42 млрд, фактически претендуя на половину фонда.

Министр обороны Германии Борис Писториус (слева), министр обороны Франции Себастьен Лекорню (справа) и Армин Паппергер (в центре) позируют на фоне танка Leopard 2 A4 на заводе Rheinmetall. Фото Getty Images

Далее началась новая эра для Rheinmetall. Компания приобрела испанского производителя Expal Systems за €1,2 млрд, а новый министр обороны Борис Писториус пообещал Rheinmetall заказ. Паппергер инвестировал в производство еще до подписания соглашений, и в июне 2024-го получил наибольший контракт в истории компании – €8,5 млрд на поставку артиллерийских снарядов для Бундесвера.

Украинский риск и тень Кремля

Армин Паппергер долго колебался, прежде чем сделать шаг в направлении Украины. Еще в 2022 году украинская сторона предлагала Rheinmetall создать локальное производство, но руководство компании сомневалось в безопасности. Все изменилось в марте 2023-го, когда Паппергер лично приехал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским в его кабинете на Банковой.

В мае 2023 года Rheinmetall подписала соглашение с «Укроборонпромом». Переговоры затянулись по настоянию немецкой компании на контрольном пакете в 51%, но в конце года договоренность формализовали. Сначала планировалось только ремонтное производство для техники, уже в марте 2024-го Паппергер заявил о более амбициозных планах. Он хотел построить четыре завода по производству боеприпасов, военных машин, пороха и зенитного вооружения прямо в стране.

Боевая машина пехоты Puma для Бундесвера в производственном цехе Rheinmetall. Фото Getty Images

В это время появились сигналы об опасности. Американская разведка предупредила немецкие спецслужбы, что ГРУ готовит покушение на Паппергера. План был в стадии реализации, и среди исполнителей были выходцы из постсоветских стран, включая гражданина России, по данным спецслужб.

Заговор против Паппергера являлся частью более широкой российской кампании саботажа в Европе. В Британии сожгли склад с гуманитарной помощью для Украины, в Польше огонь уничтожил торговый центр, в Латвии был брошен коктейль Молотова в Музей оккупации. В Германии через DHL проходили посылки со взрывчаткой, замаскированной под партии массажеров, пишет Bloomberg.

Одно устройство взорвалось в Лейпциге, другое вызвало пожар на британском складе. Это были тестовые атаки перед возможными ударами по трансатлантическим рейсам, по оценкам спецслужб США.

Все атаки имеют общую черту. Они остаются «ниже порога», чтобы не спровоцировать открытый военный ответ, но этого достаточно для страха и политического давления, комментирует Bloomberg.

Германия, где в последние десятилетия поселились сотни тысяч россиян, стала особенно уязвимой. У ФСБ большая сеть агентов и временных информаторов среди этой диаспоры, говорит бывший топ-чиновник BND Герхард Конрад: «Их списки могут насчитывать сотни или даже тысячи имен». После 1990-х немецкая разведка свернула контрразведывательные операции, но их пришлось возобновить уже в 2017 году из-за новых потенциальных угроз атак на страну.

Слабое место Европы

Президент России Владимир Путин давно зафиксирован на Германии. Именно здесь он пережил распад СССР, проходя службу агентом КГБ в Дрездене в конце 1980-х. Когда протестующие штурмовали офис КГБ, он тщетно ждал приказов из Москвы. Это унижение стало для него личным опытом крушения советской империи, комментирует Bloomberg.

С началом полномасштабной войны Германия снова оказалась в фокусе России. В стране разразились шпионские скандалы, когда в 2022-м арестовали офицера BND за работу на Россию, а впоследствии и его сообщника. В 2023 году разоблачили немецкого военного, который передавал секретные данные россиянам. Его приговорили к трем с половиной годам тюрьмы.

Угрозы Кремля стали еще более откровенными. В октябре 2024-го пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ремонтный центр Rheinmetall в Украине является законной целью российских военных. «Мы уже находимся под атакой России», – сказал канцлер Германии Фридрих Мерц после одного из саммитов НАТО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что страна находится под атакой России. Фото Getty Images

ЕС пытается реагировать на санкции. В декабре 2024 года под ограничения попали офицеры ГРУ из подразделения №29155, ответственного за «убийства и дестабилизационные действия по всей Европе». Но системные сложности остаются, добавляет Bloomberg.

Жесткие ограничения на работу спецслужб и строгое разделение с полицией, введенные после Второй мировой, делают Германию одной из самых уязвимых стран Европы перед российскими диверсиями.

Заказы на миллиарды

Менее чем через два месяца после поджога дома Армин Паппергер снова приехал в Украину – на этот раз на объект Rheinmetall возле польской границы. В бронежилете и с охраной он провел несколько часов в ремонтном центре для бронетехники.

Он также пытается возглавить консолидацию европейской оборонной промышленности, которая до сих пор остается раздробленной. Для этого он подписал соглашения о заводе боеприпасов в Литве, совместном предприятии с итальянской компанией Leonardo для производства танков и выходе на американский рынок через покупку Loc Performance Products за $1 млрд. В то же время попытка поглотить подразделение Thyssenkrupp по кораблестроению сорвалась, а компания Hensoldt активно оказывает сопротивление его интересу.

Главная площадка Rheinmetall в городке Унтерлюс превратилась в символ нового оборонительного бума. Благодаря приобретению испанской Expal и расширению мощностей компания стремится производить 1,5 млн снарядов в год против 70 000 – до полномасштабного вторжения.

«В Европе Rheinmetall – император боеприпасного бизнеса. Они производят больше всех и растут быстрее всех. Rheinmetall сейчас спасает Европу», – говорит Тьюса из Defence Analysis. И спрос соответственно рекордный, ведь объем заказов в марте 2025 года достиг €63 млрд.

Но существуют и вызовы. Производство в Унтерлюсе отстает от графика, а общий проект в Украине пока ограничился только ремонтным центром. Нехватка инженеров заставляет компанию искать нетипичные способы рекрутинга. Чтобы отличиться, компания начала раздавать потенциальным кандидатам презервативы с брендом Rheinmetall и слоганом «Безопасность имеет значение, всегда и повсюду».

Успех или провал Паппергера будет теперь определять не только будущее Rheinmetall, но и способность НАТО закрыть дефицит в миллионы артиллерийских снарядов, необходимых для Украины и Европы.