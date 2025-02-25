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Минобороны будет заключать трехлетние соглашения с производителями оружия

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Минобороны Украины обсудило с украинскими производителями вооружения возможность заключать трехлетние контракты, обеспечивающие стабильность производства, развитие оборонного сектора и повышение боеспособности ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 25 февраля.

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Подробности

  • «Совместно с Генштабом ВСУ мы определили ключевые образцы украинского оружия и техники, которые критически важны для преимущества на поле боя. Долгосрочные контракты с производителями будут гарантировать стабильные поставки этого оружия», – заявил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
  • Минобороны отметило приоритетность поддержки украинских производителей в обеспечении армии. Ожидается, что длительные контракты позволят планировать производство, привлекать инвестиции и усовершенствовать технологии.
  • Министерство составило перечень вооружения на основе нужд Генштаба, учитывая требования: кодификацию, серийное производство и локализацию не менее 50%.

Контекст

В 2024 году Украина превысила план по производству 1 млн дронов и теперь стремится изготовить 3000 крылатых ракет. 19 ноября 2024-го президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План внутренней устойчивости, предусматривающий создание в 2025 году не менее 30 000 дальнобойных дронов и 3000 крылатых ракет и ракет-дронов. Детали плана, вызовы и текущее производство ракет – в материале Forbes.

Более 600 украинских компаний ОПК обеспечивают 300 000 рабочих мест, отметил президент. По данным Технологических сил Украины, 20 стран НАТО заинтересованы в сотрудничестве с отечественными производителями вооружения.

В бюджете-2025 заложено более 55 млрд грн на развитие ОПК: 54,55 млрд грн – на реформы, технологии и расширение производства, еще 500 млн грн – на поддержку предпринимательства в оборонной сфере.

24 января 2025 года министр обороны Рустем Умеров инициировал увольнение заместителя Дмитрия Клименкова и замену директора Агентства оборонных закупок Марины Безруковой на Арсена Жумадилова, обвинив их в провале закупок вооружения.

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