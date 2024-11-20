До України звернулися 20 країн – членів НАТО щодо партнерства або постачання військової техніки – Технологічні сили

У сфері ОПК працює понад 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 000 робочих місць, за даними президента Володимира Зеленського.

До українських приватних виробників озброєння звернулися 20 країн – членів НАТО щодо партнерства або постачання військової техніки, йдеться в опитуванні Технологічних сил України, участь в якому взяли 32 компанії сектора оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Ключові факти

До пʼятірки країн, від яких найчастіше надходять запити українським виробникам, входять такі члени НАТО, як Литва, США, Велика Британія, Чехія та Латвія. Перевагою у перемовинах з іноземними партнерами буде наявність коду НАТО, який отримують українські зброярі. Так вважають 75% опитаних компаній сектора ОПК.

Інфографіка: ТСУ

Відповідно до результатів опитування, 75% українських зброярів переконані, що перехід від державних стандартів України (ДСТУ) до стандартів НАТО (STANAG) поліпшить діяльність їхніх компаній. Серед переваг відповідності стандартам Альянсу виробники називають збільшення продажів на міжнародному ринку – 83%, можливості залучення інвестицій – 71%, покращення якості продукції – 46% та оптимізацію операційної діяльності компанії – 38%.

Опитування ТСУ показало, що 63% опитаних зброярів не знають про роботу української влади щодо впровадження стандартів НАТО.

За результатами опитування, всі компанії підтвердили плани постачати зразки озброєння до країн НАТО у перспективі п’яти років за умови відкриття експорту.

За словами виконавчої директорки Технологічних сил України Катерини Михалко, українські виробники готові й очікують на відкриття експорту, зокрема для інтеграції у глобальні ринки постачання. Така інтеграція підвищує конкурентоспроможність українських виробників на світовому ринку та зміцнює їхні позиції у глобальній економіці, заявила вона.

Контекст

Український оборонно-промисловий комплекс на другому році повномасштабного вторгнення Росії зріс утричі – до $3 млрд.

Український держбюджет покриває менше третини спроможностей українських виробників – на закупівлю озброєння в держбюджеті цьогоріч передбачено лише $6 млрд із необхідних $20 млрд, розповідав 13 квітня Олександр Камишін, міністр стратегічних галузей промисловості.

Українські компанії випускають дрони, артилерійські установки, бронетехніку та майже опанували виробництво натовських артилерійських снарядів калібру 155 мм. У 2024-му український ОПК може виробляти впʼятеро більше. Детальніше про це читайте тут.

Наступного року Україна виробить як мінімум 30 000 далекобійних дронів, також поставлено завдання зробити 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, заявив під час презентації Плану стійкості президент Володимир Зеленський 19 листопада. Він додав, що Україна залучила понад 40 іноземних оборонних компаній до роботи в країні.