Міноборони укладатиме трирічні угоди з виробниками зброї

Міноборони України обговорило з українськими виробниками озброєння можливість укладати трирічні контракти, щоб забезпечити стабільність виробництва, розвиток оборонного сектору та підвищення боєздатності ЗСУ. Про це повідомила пресслужба відомства 25 лютого.

Деталі

«Спільно з Генштабом ЗСУ ми визначили ключові зразки української зброї та техніки, які є критично важливими для переваги на полі бою. Довгострокові контракти з виробниками гарантуватимуть стабільне постачання цієї зброї», – заявив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Міноборони наголосило на пріоритетності підтримки українських виробників у забезпеченні армії. Очікується, що тривалі контракти дозволяють планувати виробництво, залучати інвестиції та вдосконалювати технології.

Міністерство склало перелік озброєння на основі потреб Генштабу, враховуючи вимоги: кодифікацію, серійне виробництво та локалізацію щонайменше 50%.

Контекст

У 2024 році Україна перевищила план із виробництва 1 млн дронів і тепер прагне виготовити 3000 крилатих ракет. 19 листопада 2024-го президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План внутрішньої стійкості, який передбачає створення у 2025 році щонайменше 30 000 далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. Деталі плану, виклики та поточне виробництво ракет – у матеріалі Forbes.

Понад 600 українських компаній ОПК забезпечують 300 000 робочих місць, зазначив президент. За даними Технологічних сил України, 20 країн НАТО зацікавлені у співпраці з вітчизняними виробниками озброєння.

У бюджеті-2025 закладено понад 55 млрд грн на розвиток ОПК: 54,55 млрд грн – на реформи, технології та розширення виробництва, ще 500 млн грн – на підтримку підприємництва в оборонній сфері.

24 січня 2025-го міністр оборони Рустем Умєров ініціював звільнення заступника Дмитра Кліменкова та заміну директорки Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової на Арсена Жумаділова, звинувативши їх у провалі закупівель озброєння.