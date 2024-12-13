Молдова ввела чрезвычайное положение в стране из-за российского газа

Парламент Молдовы проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране в ночь на 13 декабря, пишет Reuters. Причина – риски прекращения поставок российского газа в Приднестровье с 2025 года.
Ключевые факты
- Чрезвычайное положение продлится 60 дней, вступив в силу 16 декабря. Решение поддержали 56 из 101 депутата после призыва премьер-министра.
- Предполагается, что режим чрезвычайного положения позволит правительству действовать более оперативно и контролировать экспорт энергоносителей.
- По словам премьера Дорина Речана, это голосование должно положить конец «газовому шантажу» со стороны Москвы.
Контекст
Молдова получает около 2 млрд кубометров газа в год из России, с 2022 года он полностью поступает в Приднестровье. Поставка газа проходила через Украину, которая отказалась продлевать транзитный контракт с «Газпромом», срок соглашения истекает 31 декабря. Между Молдовой и «Газпромом» действует контракт до 2026 года.
Альтернативный вариант поставок – трансбалканский газопровод через Турцию. Однако «Газпром» связывает его с требованием уплаты долга за предыдущие поставки, оцененного Россией в $709 млн. 16 декабря истекает срок, когда «Газпром» может забронировать мощности для Молдовы через этот канал.
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