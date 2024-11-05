Мурал Бэнкси из здания в Гостомеле будет храниться в Киево-Печерской лавре (фото)

Граффити британского художника Бэнкси, которую пытались украсть, срезав со стены в Гостомеле, теперь на хранении в Киево-Печерской лавре, сообщает пресс-служба Национального заповедника. Женщина с бигуди в противогазе и с огнетушителем была изображена на стене разрушенного дома по улице Проскуровской, 2 в Гостомеле.

Ключевые факты

Стрит-арт-художник Бэнкси проделал эту работу на стене дома только что оккупированной Киевщины.

В лавре граффити будет храниться в открытых фондах и будет доступно для свободного обзора.

«Ищи Бэнкси в лавре, чтобы увидеть, как антивоенный протест ХХІ века, сохраненный от разрушения и мародерства, спрятался среди памятников тысячелетней православной святыни», – говорится в сообщении.

Граффити Бэнкси в лавре Фото пресс-служба Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Граффити Бэнкси в лавре Фото пресс-служба Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Граффити Бэнкси в лавре Фото пресс-служба Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Граффити Бэнкси в лавре Фото пресс-служба Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Предыдущий слайд Следующий слайд

Наряду с работой британского художника XXI века можно будет увидеть древнерусское граффити XI века – шарж на одного из строителей Успенского собора.

Граффити Бэнкси в лавре Фото пресс-служба Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Граффити Бэнкси в лавре Фото пресс-служба Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Ранее Бэнкси подтвердил, что создал семь муралов в разных городах Украины, включая Киев, Ирпень, Гостомель и Бородянку. Появление в Украине муралов Бэнкси повлекло за собой волну обсуждений в культурном сообществе. Арт-менеджер Катя Тейлор называла эти рисунки жестом поддержки украинцев.

Цена за муралы Бэнкси в Киевской области очень высока, оценивал арт-дилер Игорь Абрамович. Начальная сумма – $1 млн, подсчитал он. Если работы будут продавать на крупном аукционе в Лондоне или Нью-Йорке, чтобы собрать деньги на благотворительность, стоимость может составить $10 млн.

2 декабря 2022 года в Киевской области вандалы повредили граффити Бэнкси. Восьмерых злоумышленников задержали на месте происшествия. Они сняли штукатурку с дома и перенесли рисунок на специально подготовленный деревянный лист.

В 2023 году Ирпенский городской суд признал волонтера Сергея Довгого виновным в срезании со стены разрушенного дома в Гостомеле граффити Бэнкси. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, но освободили от заключения отбыванием испытательного срока три года. Довгий решил срезать граффити и продать его, чтобы приобрести машины для Вооруженных сил Украины.