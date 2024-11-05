Мурал Бенксі з будівлі в Гостомелі зберігатиметься в Києво-Печерській лаврі (фото)

Графіті британського художника Бенксі, яку намагалися вкрасти, зрізавши зі стіни в Гостомелі, тепер на зберіганні в Києво-Печерській лаврі, повідомляє пресслужба Національного заповідника. Жінка з бігуді у протигазі та з вогнегасником була зображена на стіні зруйнованого будинку на вулиці Проскурівській, 2 у Гостомелі.

Ключові факти

Стріт-арт-митець Бенксі зробив цю роботу на стіні будинку щойно деокупованої Київщини.

У лаврі графіті буде зберігатись у «відкритих фондах» і буде доступне для вільного огляду.

«Шукай Бенксі в лаврі, щоби побачити, як антивоєнний протест ХХІ століття, збережений від руйнування та мародерства, заховався серед памʼяток тисячолітньої православної святині», – сказано в повідомленні.

Графіті Бенксі у лаврі Фото пресслужба Національного заповіднику “Києво-Печерська лавра” Графіті Бенксі у лаврі Фото пресслужба Національного заповіднику “Києво-Печерська лавра” Графіті Бенксі у лаврі Фото пресслужба Національного заповіднику “Києво-Печерська лавра” Графіті Бенксі у лаврі Фото пресслужба Національного заповіднику “Києво-Печерська лавра” Попередній слайд Наступний слайд

Поруч із роботою британського художника ХХІ століття можна буде побачити давньоруське графіті ХІ століття – шарж на одного з будівничих Успенського собору.

Графіті Бенксі у лаврі Фото пресслужба Національного заповіднику “Києво-Печерська лавра” Графіті Бенксі у лаврі Фото пресслужба Національного заповіднику “Києво-Печерська лавра” Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Раніше Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних містах України, включно з Києвом, Ірпенем, Гостомелем і Бородянкою. Поява в Україні муралів Бенксі спричинила хвилю обговорень у культурній спільноті. Так, артменеджерка Катя Тейлор називала ці малюнки жестом підтримки українців.

Ціна за мурали Бенксі на Київщині дуже висока, оцінював артдилер Ігор Абрамович. Початкова сума – $1 млн, вважав він. Якщо роботи продаватимуть на великому аукціоні в Лондоні чи Нью-Йорку, щоб зібрати гроші на благодійність, вартість може сягнути $10 млн.

2 грудня 2022 року в Київській області вандали пошкодили графіті Бенксі. Вісьмох зловмисників затримали на місці події. Вони зняли штукатурку з будинку та перенесли малюнок на спеціально підготовлений дерев’яний лист.

У 2023 році Ірпінський міський суд визнав волонтера Сергія Довгого винним у зрізанні зі стіни зруйнованого будинку в Гостомелі графіті Бенксі. Його засудили до п’яти років позбавлення волі, але звільнили від відбування покаранням з випробувальним терміном у три роки. Довгий вирішив зрізати графіті та продати його, щоб придбати автівки для Збройних сил України.