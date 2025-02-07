МИД: Украина и США в ближайшее время могут обсудить использование украинских хранилищ для американского СПГ

Украина рассматривает предложение хранения американского сжиженного природного газа (СПГ) в своих хранилищах как стратегическое направление работы с США. Предложение могут обсудить уже в ближайшее время с новой администрацией США, заявил на брифинге спикер МИД Георгий Тихий, отвечая Forbes Ukraine. Контакты Украины с администрацией Трампа запланированы, в частности, на следующей неделе.

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Министр иностранных дел Андрей Сибига предложил «возможность Украины покупать СПГ из США и хранить его в подземных газохранилищах на Западе Украины», напомнил Тихий. Также в украинских хранилищах мог бы храниться американский СПГ, закупленный другими европейскими странами.

У Украины – третьи по размеру подземные газовые хранилища в мире после США и России, добавил Тихий. Это позволяет хранить газ в Украине на выгодных условиях и использовать в качестве фактора энергетической безопасности Европы. «Если нужно где-то предоставление газа в регионе и в целом на европейском континенте, то его можно быстро получить из украинских хранилищ», – сказал он.

«Нам кажется, это стратегическая тема для разговора с американцами, – добавил Тихий. – Сейчас эта тема была предложена как публично, так и непублично. Думаю, на ближайших контактах с американской стороной эта тема будет звучать».

Ближайшие контакты с представителями администрации президента США Дональда Трампа ожидаются на следующей неделе, в том числе на Мюнхенской конференции безопасности. В феврале также ожидается визит в Киев Кита Келлога, спецпредставителя США по вопросам Украины и РФ.

Контекст

До вторжения Россия продавала в Европу около 155 млрд кубометров трубопроводного газа в год. В 2024-м страна экспортировала в регион около 30 млрд кубометров газа, причем более половины объемов шло через Украину. Снабжение российского газа через Украину прекратилось 1 января по истечении срока действия транзитного контракта.

СПГ – один из основных видов топлива, который ЕС закупает у России после остановки транзита природного газа через Украину. По данным Kpler, 20% импортируемого в Европу сжиженного газа поступает из России. Основными потребителями являются Франция, Испания и Бельгия, где снабжение обеспечивается долгосрочными контрактами, выход из которых невозможен без общего запрета на уровне ЕС.

Президент США также пригрозил ЕС пошлинами, если тот не будет покупать больше сжиженного природного газа из Америки, который дороже трубопроводного газа.

Украина неоднократно обращалась к ЕС с призывом прекратить импорт российского СПГ, подчеркивая необходимость перехода к альтернативным поставкам, в том числе из США.