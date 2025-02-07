МЗС: Україна і США найближчим часом можуть обговорити використання українських сховищ для американського СПГ

Україна розглядає пропозицію зберігання американського скрапленого природного газу (СПГ) у своїх сховищах як стратегічний напрям роботи із США. Пропозицію можуть обговорити вже найближчим часом із новою адміністрацією США, заявив на брифінгу речник МЗС Георгій Тихий, відповідаючи Forbes Ukraine. Контакти України з адміністрацією Трампа заплановані, зокрема, на наступному тижні.

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запропонував «можливість України купувати СПГ із США і зберігати його в підземних газосховищах на Заході України», нагадав Тихий. Також в українських сховищах міг би зберігатись американський СПГ, закуплений іншими європейськими країнами.

Україна має треті за розміром підземні газові сховища у світі після США та Росії, додав Тихий. Це дозволяє зберігати газ в Україні на вигідних умовах і використовувати як фактор енергетичної безпеки Європи. «Якщо потрібно десь надання газу в регіоні і загалом на європейському континенті, то він може швидко отримуватися з українських сховищ», – сказав він.

«Нам здається, це стратегічна тема для розмови з американцями, – додав Тихий. – Зараз цю тему запропонували як публічно, так і непублічно. Думаю, на найближчих контактах з американською стороною ця тема лунатиме».

Найближчі контакти з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа очікуються наступного тижня, зокрема на Мюнхенській безпековій конференції. У лютому також очікується візит до Києва Кіта Келлога, спецпредставника США з питань України та РФ.

Контекст

До вторгнення Росія продавала до Європи близько 155 млрд кубометрів трубопровідного газу на рік. У 2024-му країна експортувала до регіону близько 30 млрд кубометрів газу, причому більше половини обсягів йшло через Україну. Постачання російського газу через Україну припинилося 1 січня після закінчення терміну дії транзитного контракту.

СПГ – один із основних видів палива, який ЄС закуповує у Росії після зупинки транзиту природного газу через Україну. За даними Kpler, 20% скрапленого газу, що імпортується до Європи, надходить із Росії. Основними споживачами є Франція, Іспанія та Бельгія, де постачання забезпечується довгостроковими контрактами, вихід із яких неможливий без загальної заборони на рівні ЄС.

Президент США також пригрозив ЄС митами, якщо той не купуватиме більше скрапленого природного газу з Америки, який дорожчий за трубопровідний газ.

Україна неодноразово зверталася до ЄС із закликом припинити імпорт російського СПГ, наголошуючи на необхідності переходу до альтернативних постачань, зокрема із США.