ЕС впервые с 2022 года импортирует СПГ из Австралии – Bloomberg

Европа готовится принять партию сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии, которая может стать первой поставкой с ноября 2022 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

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Судно Elisa Ardea недавно пришвартовалось на экспортном терминале Wheatstone в Западной Австралии и указало французский порт Дюнкерк как следующий пункт назначения.

Впрочем, издание обращает внимание, что осадка судна после выхода из терминала не изменилась, что может свидетельствовать об отсутствии груза на борту. Кроме того, нет уверенности, что танкер завершит свое продолжительное путешествие именно во Франции.

В последний раз австралийский СПГ поступал в Европу в ноябре 2022 года, когда цены на газ достигли исторического максимума из-за вторжения РФ в Украину. В течение 2023-го Австралия поставляла весь свой СПГ исключительно на азиатские рынки.

Контекст

До войны Россия ежегодно снабжала Европу около 155 млрд кубометров трубопроводного газа. В 2024 году этот объем снизился до 30 млрд кубометров, причем более половины транзита проходило через Украину. После завершения контракта 1 января поставки через украинскую ГТС прекратились.

В настоящее время сжиженный природный газ (СПГ) стал ключевым источником импорта из России. По данным Kpler, 20% европейского импорта СПГ поступает именно оттуда. Крупнейшими потребителями являются Франция, Испания и Бельгия, связанные долгосрочными контрактами, расторжение которых возможно на уровне общего запрета ЕС.

Президент США предупредил о возможности введения пошлин, если Европа не увеличит закупку американского СПГ, который дороже трубопроводного газа.

Украина призвала ЕС отказаться от импорта российского СПГ и перейти к альтернативным поставкам, в том числе из США.

6 февраля пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕС работает над планом полного отказа от российского газа, несмотря на сопротивление Венгрии и Словакии.