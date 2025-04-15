На предприятии самого крупного производителя РЭБ Kvertus произошел пожар

На производстве самого крупного поставщика РЭБ Kvertus произошел пожар. Об этом СЕО компании Ярослав Филимонов написал в Facebook .

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Во время пожара сгорела часть склада компании, где находились комплектующие и готовые изделия, говорит Филимонов в комментарии Forbes. «Это удар, но мы этот удар выдержим», – добавляет он.

По словам СЭО Kvertus, на масштабы производства пожар не повлияет. «Это наша основная локация, но не единственная. Мы перегруппируемся», – говорит Филимонов.

Оценивать ущерб от пожара он пока не берется.

Причины пожара расследуют эксперты, полиция и ГСЧС, говорит Филимонов. «Возможно, несчастный случай, возможно, диверсия», – добавляет он.

Сотрудники во время пожара не пострадали, добавляет СЕО производителя РЭБ.

Контекст

Основанный в 2017 году Kvertus производит средства для противодействия враждебным FPV, Autel и Matrice. Также компания производит комплекс радиоэлектронной разведки Azimut, обнаруживающий вражеские БПЛА, и имеет линейку средств РЭБ «Вепрь» для защиты критической инфраструктуры и производств.

Выручка компании за 2024 год – более 2,2 млрд грн, по данным YouControl. В 2024-м компания заключила договор с самой крупной частной машиностроительной компанией в Украине «Украинская бронетехника». С 2025-го Kvertus будет оборудовать все бронемашины компании своими РЭБ, говорил Forbes СЕО компании Ярослав Филимонов.