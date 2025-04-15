На підприємстві найбільшого виробника РЕБ Kvertus сталася пожежа

На виробництві великого постачальника РЕБ Kvertus сталася пожежа. Про це СЕО компанії Ярослав Філімонов написав у Facebook .

Деталі

Під час пожежі згоріла частина складу компанії де були комплектуючі та готові вироби, каже Філімонов в коментарі Forbes. «Це удар, але ми цей удар витримаємо», – додає він.

За словами СЕО Kvertus, на масштаби виробництва пожежа не вплине. «Це наша основна локація, але не єдина. Ми перегрупуємося», – каже Філімонов.

Оцінювати збитки від пожежі він поки не береться.

Причини пожежі розслідують експерти, поліція та ДСНС, каже Філімонов. «Можливо нещасний випадок, можливо – диверсія», – додає він.

Співробітники під час пожежі не постраждали, додає СЕО виробника РЕБ.

Контекст

Заснований у 2017-му Kvertus виробляє засоби для протидії ворожим FPV, Autel та Matrice. Також компанія виготовляє комплекс радіоелектронної розвідки Azimut, який виявляє ворожі БПЛА, і має лінійку засобів РЕБ «Вепр» для захисту критичної інфраструктури та виробництв.

Виторг компанії за 2024 рік – понад 2,2 млрд грн, за даними YouControl. У 2024-му компанія уклала договір найбільшою приватною машинобудівною компанією в Україні «Українська бронетехніка». З 2025-го Kvertus обладнуватиме всі бронемашини компанії своїми РЕБ, казав Forbes СЕО компанії Ярослав Філімонов.