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На підприємстві найбільшого виробника РЕБ Kvertus сталася пожежа

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

На виробництві великого постачальника РЕБ Kvertus сталася пожежа. Про це СЕО компанії Ярослав Філімонов написав у Facebook

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Деталі  

  • Під час пожежі згоріла частина складу компанії де були комплектуючі та готові вироби, каже Філімонов в коментарі Forbes. «Це удар, але ми цей удар витримаємо», – додає він. 
  • За словами СЕО Kvertus, на масштаби виробництва пожежа не вплине. «Це наша основна локація, але не єдина. Ми перегрупуємося», – каже Філімонов.  
  • Оцінювати збитки від пожежі він поки не береться. 
  • Причини пожежі розслідують експерти, поліція та ДСНС, каже Філімонов. «Можливо нещасний випадок, можливо – диверсія», – додає він. 
  • Співробітники під час пожежі не постраждали, додає СЕО виробника РЕБ

Контекст 

Заснований у 2017-му Kvertus виробляє засоби для протидії ворожим FPV, Autel та Matrice. Також компанія виготовляє комплекс радіоелектронної розвідки Azimut, який виявляє ворожі БПЛА, і має лінійку засобів РЕБ «Вепр» для захисту критичної інфраструктури та виробництв. 

Виторг компанії за 2024 рік – понад 2,2 млрд грн, за даними YouControl. У 2024-му компанія уклала договір найбільшою приватною машинобудівною компанією в Україні «Українська бронетехніка». З 2025-го Kvertus обладнуватиме всі бронемашини компанії своїми РЕБ, казав Forbes СЕО компанії Ярослав Філімонов.

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