На Закарпатті створять індустріальний парк «Карпати», де вироблятимуть меблі, папір та будматеріали

На території урочища «Садок» у селищі Чинадійово Мукачівського району Закарпатської області буде створено індустріальний парк «Карпати». Рішення про внесення його до Реєстру індустріальних парків Кабінет Міністрів ухвалив 11 березня, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Деталі

Це вже дванадцятий індустріальний парк на Закарпатті. Очікується, що парк займатиме площу 25,6479 га і забезпечить близько 1300 робочих місць. Ініціатором проєкту виступила Чинадіївська селищна рада.

«Карпати» зосередиться на таких напрямах:

обробка деревини та виготовлення дерев’яних виробів;

виробництво паперу, картону, пакувальних матеріалів та їх переробка;

створення меблів;

переробка сільгосппродукції;

виробництво продуктів харчування;

виготовлення будматеріалів і теплоізоляційних виробів;

науково-технічна діяльність, зокрема робота лабораторій для перевірки якості сировини та продукції;

інші сумісні галузі залежно від потреб громади.

Контекст

У січні 2025 року в Україні зареєстрували 100-й індустріальний парк.

Минулого року в країні запустили 31 індустріальний парк – це найбільша кількість за період війни, повідомили в Мінекономіки. Для порівняння, у 2022 році до реєстру додали вісім парків, а у 2023-му – 13.

Станом на березень 2025 року частка переробної промисловості у ВВП України досягла 10,3%, за даними Організації економічного співробітництва та розвитку. У Мінекономіки прогнозують, що завдяки розвитку індустріальних парків цей показник може зрости вдвічі протягом 10 років.

За підрахунками міністерства, 1 га індустріального парку забезпечує до 50 робочих місць. Кожна гривня державних вкладень у їхній розвиток залучає 5–6 грн приватних інвестицій, а кожен долар приватних коштів приносить додатково $19 податків і платежів протягом п’яти років.