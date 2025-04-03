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Цены на нефть рухнули после объявления пошлин Трампом и увеличения добычи ОПЕК+

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Цены на нефть упали более чем на 6%: Brent подешевела до $70 за баррель, а WTI – до $67. Это произошло после того, как президент Трамп ввел новые пошлины на весь импорт в США, а страны ОПЕК+ объявили об увеличении добычи. Об этом пишет Trading Economics 3 апреля.

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  • Восемь стран ОПЕК+ внезапно заявили о намерении увеличить добычу на 411 000 баррелей в сутки в мае – значительно больше ожидаемых 135 000 баррелей в сутки.
  • ОПЕК обосновала это решение прочными рыночными фундаментальными показателями, но отметила, что дальнейшее наращивание добычи может быть остановлено при необходимости.
  • Ранее цены на нефть уже упали более чем на 4% из-за заявления президента США Трампа о введении новых тарифов, что усилило беспокойство о возможной глобальной торговой войне, которая может замедлить экономику и снизить спрос на топливо.
  • Хотя импорт нефти не подпал под пошлины, инвесторы высказывали опасения, что тарифы все же окажут негативное влияние на экономику и усилят инфляцию.
  • К тому же на прошлой неделе запасы нефти в США неожиданно выросли на 6,2 млн баррелей, несмотря на прогнозы сокращения на 2 млн баррелей, что объясняется значительным увеличением импорта из Канады.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин на импортируемые в Соединенные Штаты товары. 2 апреля, выступая в Розовом саду Белого дома, он представил таблицу с перечнем 74 стран, включая ЕС, и соответствующими размерами тарифов. Новые ставки начнут действовать 5 и 9 апреля.

Согласно заявлению, пошлины на импорт из Китая составят 34%, из ЕС – 20%, из Великобритании и Украины – по 10%. Самые высокие тарифы применены к Камбодже (49%), Вьетнаму (46%) и Шри-Ланке (44%).

Торговая война уже повлияла на финансовые рынки: акции пошли вниз, в то время как облигации и курс доллара выросли. ЕС и Китай заявили о намерении принять ответные меры на американские пошлины, зато Великобритания рассчитывает заключить масштабное торговое соглашение с Вашингтоном. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

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