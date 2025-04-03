Ціни на нафту обвалилися після оголошення мит Трампом і збільшення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту впали більш ніж на 6%: Brent подешевшала до $70 за барель, а WTI – до $67. Це сталося після того, як президент Трамп запровадив нові мита на весь імпорт до США, а країни ОПЕК+ оголосили про збільшення видобутку. Про це пише Trading Economics 3 квітня.
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Деталі
- Вісім країн ОПЕК+ раптово заявили про намір збільшити видобуток на 411 000 барелів на добу в травні – значно більше, ніж очікувані 135 000 барелів на добу.
- ОПЕК обґрунтувала це рішення міцними ринковими фундаментальними показниками, але зазначила, що подальше нарощування видобутку може бути зупинено за потреби.
- Раніше ціни на нафту вже впали більш ніж на 4% через заяву президента США Трампа про введення нових тарифів, що посилило занепокоєння про можливу глобальну торговельну війну, яка може уповільнити економіку та зменшити попит на паливо.
- Хоча імпорт нафти не підпав під мита, інвестори висловлювали побоювання, що тарифи все ж негативно вплинуть на економіку та посилять інфляцію.
- До того ж минулого тижня запаси нафти в США несподівано зросли на 6,2 млн барелів, попри прогнози скорочення на 2 млн барелів, що пояснюється значним збільшенням імпорту з Канади.
Контекст
Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження нових мит на товари, що імпортуються до Сполучених Штатів. 2 квітня, виступаючи в Рожевому саду Білого дому, він представив таблицю з переліком 74 країн, включно з ЄС, і відповідними розмірами тарифів. Нові ставки почнуть діяти 5 та 9 квітня.
Згідно із заявою, мита на імпорт із Китаю становитимуть 34%, із ЄС – 20%, з Великої Британії та України – по 10%. Найвищі тарифи застосовані до Камбоджі (49%), В’єтнаму (46%) та Шрі-Ланки (44%).
Торгова війна вже вплинула на фінансові ринки: акції пішли вниз, тоді як облігації та курс долара зросли. ЄС і Китай заявили про намір вжити заходів у відповідь на американські мита, натомість Велика Британія розраховує укласти масштабну торговельну угоду з Вашингтоном. Докладніше про це можна прочитати за посиланням.
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