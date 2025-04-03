Ціни на нафту обвалилися після оголошення мит Трампом і збільшення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту впали більш ніж на 6%: Brent подешевшала до $70 за барель, а WTI – до $67. Це сталося після того, як президент Трамп запровадив нові мита на весь імпорт до США, а країни ОПЕК+ оголосили про збільшення видобутку. Про це пише Trading Economics 3 квітня.

Деталі

Вісім країн ОПЕК+ раптово заявили про намір збільшити видобуток на 411 000 барелів на добу в травні – значно більше, ніж очікувані 135 000 барелів на добу.

ОПЕК обґрунтувала це рішення міцними ринковими фундаментальними показниками, але зазначила, що подальше нарощування видобутку може бути зупинено за потреби.

Раніше ціни на нафту вже впали більш ніж на 4% через заяву президента США Трампа про введення нових тарифів, що посилило занепокоєння про можливу глобальну торговельну війну, яка може уповільнити економіку та зменшити попит на паливо.

Хоча імпорт нафти не підпав під мита, інвестори висловлювали побоювання, що тарифи все ж негативно вплинуть на економіку та посилять інфляцію.

До того ж минулого тижня запаси нафти в США несподівано зросли на 6,2 млн барелів, попри прогнози скорочення на 2 млн барелів, що пояснюється значним збільшенням імпорту з Канади.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження нових мит на товари, що імпортуються до Сполучених Штатів. 2 квітня, виступаючи в Рожевому саду Білого дому, він представив таблицю з переліком 74 країн, включно з ЄС, і відповідними розмірами тарифів. Нові ставки почнуть діяти 5 та 9 квітня.

Згідно із заявою, мита на імпорт із Китаю становитимуть 34%, із ЄС – 20%, з Великої Британії та України – по 10%. Найвищі тарифи застосовані до Камбоджі (49%), В’єтнаму (46%) та Шрі-Ланки (44%).

Торгова війна вже вплинула на фінансові ринки: акції пішли вниз, тоді як облігації та курс долара зросли. ЄС і Китай заявили про намір вжити заходів у відповідь на американські мита, натомість Велика Британія розраховує укласти масштабну торговельну угоду з Вашингтоном. Докладніше про це можна прочитати за посиланням.