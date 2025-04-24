«Нафтогаз» и Orlen заключили новый контракт на 100 млн кубометров СПГ

Группа «Нафтогаз» и польский концерн Orlen подписали соглашение о поставках 100 млн куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в Украине, что стало третьим контрактом в рамках партнерства, начатого весной 2025 года. В общей сложности законтрактовано 300 млн куб. м газа. Об этом сообщила пресс-служба компании 24 апреля.

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Соглашение было объявлено на конференции Orlen GAS Meeting, посвященной энергетической безопасности региона.

Контракты играют важную роль в подготовке к отопительному сезону и обеспечении энергетической стабильности Украины из-за диверсификации поставок, отметил глава «Нафтогаза» Роман Чумак.

Вице-президент Orlen Роберт Сощинский заявил, что соглашение укрепляет позиции компании как регионального поставщика газа и способствует энергетической безопасности Украины благодаря эффективной инфраструктуре и различным источникам поставок.

Контекст

В марте 2025 года «Нафтогаз» и ORLEN подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в сфере СПГ, заключив первый контракт на 100 млн куб. м. Это сотрудничество направлено на создание диверсифицированной системы газоснабжения для Украины.

21 апреля «Нафтогаз» сообщил, что с начала 2025-го компания уже законтрактовала 1,5 млрд кубометров газа. Из них 800 млн кубометров были импортированы срочно, еще 400 млн – предназначены для закачки в подземные хранилища на зиму. Кроме того, 300 млн кубометров СПГ закуплено у польской компании Orlen.

В первом квартале 2025 года «Нафтогаз» получил финансирование в размере €430 млн от Европейского банка реконструкции и развития и правительства Норвегии. Средства направлены на закупку 1 млрд кубометров газа.

В целом «Нафтогаз» планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/2026.