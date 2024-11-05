Нефтяные доходы России в октябре рухнули на 29% из-за снижения цены на Urals – Bloomberg

Доходы России от нефтяной отрасли упали на 29% в октябре в годовом исчислении из-за снижения цен на нефть и увеличения государственных выплат производителям топлива, пишет Bloomberg 5 ноября.

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Налоги, связанные с нефтью, сократились до 1,05 трлн рублей ($10,7 млрд) в октябре по сравнению с 1,48 трлн рублей годом ранее, свидетельствуют данные российского минфина, которые приводит Bloomberg.

Общие поступления от нефти и газа, 86% которых поступают от сборов за добычу нефти и так называемого налога на прибыль, упали более чем на четверть – до 1,2 трлн рублей.

Снижение доходов связано с падением цен на нефть на фоне снижения спроса у основного потребителя – Китая – и роста поставок в США, Бразилии, Канаде и Гайане. Минфин России рассчитал октябрьские налоги, исходя из цены Urals в $63,57 за баррель, что ниже $83,18 год назад.

При этом доходы за октябрь были более чем на 75% выше, чем в сентябре, согласно расчетам Bloomberg. Это связано с тем, что один из ключевых налогов на нефть в РФ – налог на прибыль – выплачивается четыре раза в год в марте, апреле, июле и октябре.

Контекст

В первом полугодии 2024 года поступления от продажи нефти и газа в федеральный бюджет России выросли примерно на 41% в годовом исчислении до 5,7 трлн руб. ($65,12 млрд), сообщило министерство финансов РФ. Это обусловлено ростом цен на нефть и ослаблением рубля. В первой половине года средняя цена на флагманскую российскую нефть сорта Urals составляла $69,1 за баррель, что выше установленного Западом ценового рубежа в $60 по сравнению с $52,5 за аналогичный период 2023 года.

США планируют ускорить процесс ужесточения санкций в отношении России, сообщил ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. По его словам, важнейшим компонентом понижения финансовых доходов России является контроль над ее поставками нефти. «Приближается момент, когда можно будет говорить о более жестком режиме относительно теневого флота и объемах нефти, которые России разрешено поставлять на рынок», – подчеркнул Сингх.

Управление Европейского Союза по борьбе с мошенничеством расследует поставки российских нефтепродуктов в ЕС в обход санкций, по данным Politico. РФ через год после введения санкций продала через турецкие порты топлива более чем на €3 млрд.