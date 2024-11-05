Нафтові доходи Росії у жовтні обвалилися на 29% через зниження ціни на Urals – Bloomberg

Доходи Росії від нафтової галузі впали на 29% у жовтні у річному вимірі через зниження цін на нафту і збільшення державних виплат виробникам палива, пише Bloomberg 5 листопада.

Деталі

Податки, повʼязані з нафтою, скоротилися до 1,05 трлн рублів ($10,7 млрд) у жовтні порівняно з 1,48 трлн рублів роком раніше, свідчать дані російського мінфіну, які приводить Bloomberg.

Загальні надходження від нафти та газу, 86% яких надходять від зборів за видобуток нафти і так званого податку на прибуток, впали більш ніж на чверть – до 1,2 трлн рублів.

Зниження доходів повʼязане з падінням цін на нафту на тлі зниження попиту в основного споживача – Китаю – та зростання поставок у США, Бразилії, Канади та Гайани. Мінфін Росії розрахував жовтневі податки, виходячи з ціни Urals в $63,57 за барель, що нижче, ніж $83,18 рік тому.

При цьому доходи за жовтень були більш ніж на 75% вищими, ніж у вересні, згідно з розрахунками Bloomberg. Це повʼязано з тим, що один із ключових податків на нафту в РФ – податок на прибуток – виплачується чотири рази на рік у березні, квітні, липні та жовтні.

Контекст

У першому півріччі 2024-го надходження від продажу нафти і газу до федерального бюджету Росії зросли приблизно на 41% у річному обчисленні до 5,7 трлн руб. ($65,12 млрд), повідомило міністерство фінансів РФ. Це обумовлено зростанням цін на нафту та ослабленням рубля. У першій половині року середня ціна на флагманську російську нафту сорту Urals становила $69,1 за барель, що вище за встановлену Заходом цінову межу в $60, порівняно з $52,5 за аналогічний період 2023 року.

США планують прискорити процес посилення санкцій щодо Росії, повідомив раніше заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх. За його словами, найважливішим компонентом зниження фінансових доходів Росії є контроль над її поставками нафти. «Наближається момент, коли можна буде говорити про набагато жорсткіший режим, стосовно тіньового флоту, і обсягів нафти, які Росії дозволено поставляти на ринок», – наголосив Сінгх.

Управління Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством розслідує постачання російських нафтопродуктів до ЄС в обхід санкцій, за даними Politico. РФ за рік після запровадження санкцій продала через турецькі порти палива на понад €3 млрд.