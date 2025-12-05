Мінекономіки планує затвердити новий склад наглядової ради «Енергоатому» до кінця року: на конкурс на посади чотирьох незалежних членів подали заявки 83 претенденти. Про це повідомила заступниця міністра економіки Анна Артеменко на Міжнародному форумі корпоративних директорів у Києві 5 грудня, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

За її словами, попри побоювання, що після резонансних подій навколо «Енергоатому» сильні фахівці не подаватимуться, конкурс привернув увагу 83 кандидатів з досвідом у ядерній енергетиці та корпоративному управлінні.

За попередньою оцінкою, буде сформовано шорт-лист із приблизно 20 найсильніших фахівців, зокрема й іноземних, готових пройти відбір.

Термін подачі заявок завершився 4 грудня, а номінаційні комітети з кандидатами планують провести наприкінці року.

Артеменко зазначила, що цього разу конкурс відбувається за повною процедурою, адже частину роботи було виконано заздалегідь – ще з вересня тривав добір на дві незалежні позиції за участі професійного рекрутера.

Рішення уряду про можливості самому провести оцінку діяльності наглядової ради було ad-hoc, реактивним – як відповідь на ситуацію в «Енергоатомі» після оголошення інформації НАБУ в справі «Мідас», зазначила Артеменко.

«Це рішення було реактивним, тимчасовим, ad-hoc, воно не буде застосовуватися на системній основі, і найближчим часом, найімовірніше, будуть внесені зміни в цій частині і можуть перейти в стандартний режим оцінювання, що передбачено чинними нормативним актами», – пояснила заступниця міністра.

Контекст

10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. У справі фігурують бізнесмени, діючі міністри та працівники «Енергоатому».

У межах справи сімом особам оголошена підозра, затримані п’ять осіб. Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фігурантів справи «Енергоатому».

18 листопада Кабмін оголосив позаплановий конкурс на членів наглядової ради «Енергоатому».

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що конкурс на членів наглядової ради НАЕК «Енергоатом» буде проведений не за скороченою, а за повною та відкритою, конкурентною процедурою, відповідно до стандартів ОЕСР, передбаченою для всіх стратегічних українських державних підприємств.