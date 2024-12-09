Вступление в ЕС и НАТО, язык и идентификация. Действительно ли украинцы разобщены? Поведенческая исследовательница Наталья Заика из American University Kyiv опровергает нарративы о «расколах» в украинском обществе

В медиапространстве время от времени появляются нарративы о расколах в украинском обществе. Что украинцы по-разному видят будущее страны, или же те, кто не воевал, не могут понять вернувшихся с войны. Доказать или опровергнуть эти утверждения могут данные. Наталья Заика, заместитель директора Института поведенческих исследований American University Kyiv, проанализировала основные маркеры сплоченности или разобщенности общества

Если бы иностранец приехал в Украину в 2000 году и хотел бы понять нашу страну, он узнал бы, что более 50% украинцев хотели интегрироваться в Евросоюз и 10% не желали. А у каждого третьего не было мнения на этот счет.

В 1999 году состоялись выборы президента. Во втором туре 56% населения проголосовали за беспартийного Леонида Кучму и 38% за коммуниста Петра Симоненко, которые были в политике еще со времен Советской Украины. Кучма выиграл в 17 регионах, Симоненко – в 10. В то время почти поровну людей общались на украинском и русском языке, а около 60 % гордились быть украинцами.

Если бы этот иностранец снова посетил Украину через 24 года, в 2024-м, он бы увидел Украину такой: свыше 80% населения хотят вступить в Евросоюз и НАТО. На выборах президента в 2019 году 73% населения проголосовали за Владимира Зеленского, не имевшего опыта в политике. Он выиграл во всех областях, кроме Львовской. Более 70% говорят на украинском языке и более 90% гордятся, что они украинцы.

За четверть века украинцы прошли значительный путь от достаточно противоположных взглядов на политическое будущее Украины и собственную самоидентификацию почти унифицированной позиции.

В то же время в медиапространстве появляются нарративы о расколах в украинском обществе. О том, что украинцы по-разному видят будущее страны. Или о том, что украинцы, пережившие разные опыты, не понимают друг друга. Например, украинцы, которые не уехали во время войны с Украиной, не понимают тех, кто за границей. Те, кто не воевал, не могут понять вернувшихся с войны и тому подобное. Это, казалось бы, очень разъединяет украинцев, они не любят представителей определенных групп или не могут договориться по ключевым вопросам.

Действительно ли украинцы разобщены

На этот вопрос может ответить более детальный анализ данных, которые можно считать основными маркерами сплоченности или разобщенности общества.

Маркер 1 – отношение к ключевым для развития государства вопросам

Для Украины с момента ее независимости важными вопросами было вступление в Евросоюз и НАТО или дружба с Россией.

В 2000 году четверть украинцев были за вступление в НАТО и треть – против. Более 40% не имели мнения по этому вопросу.

С 2014 года поддержка вступления в НАТО начала расти и до 2022-го держалась на уровне примерно 50% и 30% против. В сентябре 2024 г., на третьем году полномасштабного вторжения России, 82% украинцев поддерживают вступление в НАТО (см. график 1).

График 1. Поддерживаете ли вы вступление Украины в НАТО?

График 1. Поддерживаете ли вы вступление Украины в НАТО? Информация — polls.in.ua

Похожая картина и с интеграцией в Евросоюз.

С 2000-го по 2012-й около 50% украинцев поддерживали движение в ЕС. В то же время росло и количество противников: примерно с 10% в 2000 году до почти 40% в 2012 году. В 2012 году почти одинаковое количество людей было за и против вступления в ЕС.

После 2012 года доля сторонников ЕС держалась на уровне 50–60%, при этом доля противников евроинтеграции снизилась с 40% до 30%.

Полномасштабное вторжение стало триггером для изменения взглядов. С начала 2022 года и сегодня около 80% украинцев хотят вступления Украины в ЕС (см. график 2).

График 2. Поддерживаете ли вы вступление Украины в Евросоюз?

График 2. Поддерживаете ли вы вступление Украины в Евросоюз? Информация — polls.in.ua

Маркер 2 – политические взгляды

Если проанализировать результаты всех выборов президента Украины, в 1991 году, сразу после обретения независимости, украинцы по всей стране проголосовали почти единогласно – Леонид Кравчук победил во всех областях, кроме трех.

Следующие президентские выборы (между 1994 и 2010 годом) делили страну почти пополам по голосованию во втором туре. Только на выборах в 2014 и 2019 годах украинцы снова были единодушны: сначала Петр Порошенко выиграл во всех областях, потом Владимир Зеленский во всех, кроме одной. Последний получил наибольшую часть голосов избирателей за всю историю независимости страны – 73,22%.

Результаты выборов президента Украины в 1991 году Фото Wikipedia Результаты выборов президента Украины в 1994 году Фото Wikipedia Результаты выборов президента Украины в 1999 году Фото Wikipedia Результаты выборов президента Украины в 2004 году Фото Wikipedia Результаты выборов президента Украины в 2010 году Фото Wikipedia Результаты выборов президента Украины в 2014 году Фото Wikipedia Результаты выборов президента Украины в 2019 году Фото Wikipedia Предыдущий слайд Следующий слайд

Маркер 3 – взгляд на собственную историю и культуру

Для Украины это традиционно выражалось в отношении признания ОУН–УПА и статуса русского языка в Украине. Но и в этом вопросе мы пришли к консенсусу.

В 2022 году 81% украинцев поддерживали признание ОУН–УПА участниками борьбы за независимость Украины и 10% не поддерживали. В то время как в 2010 году 20% были за и около 50% против.

За годы независимости украинцы существенно изменили свои взгляды на статус русского языка.

В 1997 году треть респондентов отвечали, что русский нужно сделать вторым государственным, еще треть – вторым официальным в регионах, где большинство этого хочет. И 18% считали, что русский язык следует убрать из официального общения. В 2024 году вариант убрать русский из официального общения выбрали 66% украинцев (см. график 3).

График 3. Какой должна быть государственная политика по отношению к русскому языку в Украине?

График 3. Какой должна быть государственная политика по отношению к русскому языку в Украине. Данные — kiis.com.ua

Также украинцы пришли от ситуации, когда 46% разговаривали на украинском и 38% на русском в 2006 году, до 70% общения на украинском в 2024-м (см. график 4).

График 4. На каком языке вы в основном разговариваете дома?

График 4. На каком языке вы в основном говорите дома. Данные – график автора на основе данных Центра Разумкова

Маркер 4 – идентификация украинцев со своим государством

В 2024-м более 90% людей гордятся тем, что они украинцы. И только 6% не гордятся. В 2000 г. эти показатели были 62% и 33% соответственно (см. график 5).

В мае 2023-го 67% украинцев были готовы защищать Украину, в то время как в 2011 году таких было 40%, а в 2020-м – 57%.

График 5. Насколько вы гордитесь тем, что вы – гражданин Украины?

График 5. Как вы гордитесь тем, что вы гражданин Украины. Данные – график автора на основе данных Центра Разумкова.

Маркер 5 – межличностные отношения

Если проанализировать межличностные отношения, то есть, как одни группы людей воспринимают другие, исследования также не подтверждают нарративы о расколах в обществе.

В украинском обществе не наблюдается высокого уровня поляризации между группами, которые имели разный опыт после начала полномасштабного вторжения. Это основное заключение октябрьского исследования гражданской сети ОПОРА и Киевской Школы Экономики.

Респонденты исследования: украинцы в Украине – украинцы за границей; те, кто проживал на ВОТ / в зоне боевых действий – те, кто не имеют такого опыта; представители ПЦУ и УГКЦ – представители УПЦ МП; военнослужащие / их родственники – гражданские / не имеющие родственников-военнослужащих; украиноязычные – русскоязычные. Исследователи не обнаружили существенной неприязни и высокой социальной дистанции между этими группами.

Из выше проанализированных данных следует, что за 33 года независимости украинцы сошлись во взглядах на большинство важных вопросов. Мы гордимся быть украинцами и готовы защищать свое государство. Мы вычеркиваем русский язык из нашей жизни и переходим на украинский. Мы видим будущее Украины в ЕС и НАТО. И разный опыт во время войны не стал линией раскола для украинцев.