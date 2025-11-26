Украина совместно с НАТО запускает программу UNITE – Brave NATO, направленную на поддержку оборонных инноваций, сообщил первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров 26 ноября. Первый пилотный конкурс стартует в 2026 году с бюджетом €10 млн, от Украины программу будет координировать Brave1.

Подробности

НАТО профинансирует свой вклад через Комплексный пакет помощи Украине (CAP), а Министерство цифровой трансформации выделит аналогичную сумму.

UNITE – Brave NATO будет выдавать гранты по следующим направлениям: системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS), системы SIGINT, навигация в условиях РЭБ, наземные роботизированные комплексы.

Запуск платформы Федоров обсудил с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской.

Ожидаемый старт подачи заявок: февраль 2026 года. Победители будут объявлены весной 2026 года. Детали конкурса будут оглашены в начале года. В планах – увеличить совместное финансирование программы до €50 млн.

«UNITE – Brave NATO станет инициативой win-win для НАТО и Украины, в рамках которой инноваторы с обеих сторон будут работать вместе над решением срочных вызовов поля боя, обеспечивая Альянсу уникальные учения в режиме реального времени», – отметила Радмила Шекеринская.

Контекст

За менее чем три года украинская оборонная промышленность значительно возросла: объемы производства оружия увеличились в 35 раз, достигнув годового потенциала в $35 млрд.

Президент Владимир Зеленский в сентябре сообщил, что разработка дальнобойного вооружения продолжается, испытания прошли успешно, и следующий этап – серийное производство. Ранее также сообщалось о запуске серийного производства крылатых ракет «Фламинго» с дальностью до 3000 км.

В октябре 2025 года Зеленский во время встречи с руководителями инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций заявил, что в 2026-м потенциал Украины в производстве только дронов и ракет составит $35 млрд.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова делиться своими технологиями, развивать совместное производство и открывать экспортные платформы оружия вместе с международными партнерами.