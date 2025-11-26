Украина совместно с НАТО запускает программу UNITE – Brave NATO, направленную на поддержку оборонных инноваций, сообщил первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров 26 ноября. Первый пилотный конкурс стартует в 2026 году с бюджетом €10 млн, от Украины программу будет координировать Brave1.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подробности
- НАТО профинансирует свой вклад через Комплексный пакет помощи Украине (CAP), а Министерство цифровой трансформации выделит аналогичную сумму.
- UNITE – Brave NATO будет выдавать гранты по следующим направлениям: системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS), системы SIGINT, навигация в условиях РЭБ, наземные роботизированные комплексы.
- Запуск платформы Федоров обсудил с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской.
- Ожидаемый старт подачи заявок: февраль 2026 года. Победители будут объявлены весной 2026 года. Детали конкурса будут оглашены в начале года. В планах – увеличить совместное финансирование программы до €50 млн.
- «UNITE – Brave NATO станет инициативой win-win для НАТО и Украины, в рамках которой инноваторы с обеих сторон будут работать вместе над решением срочных вызовов поля боя, обеспечивая Альянсу уникальные учения в режиме реального времени», – отметила Радмила Шекеринская.
Контекст
За менее чем три года украинская оборонная промышленность значительно возросла: объемы производства оружия увеличились в 35 раз, достигнув годового потенциала в $35 млрд.
Президент Владимир Зеленский в сентябре сообщил, что разработка дальнобойного вооружения продолжается, испытания прошли успешно, и следующий этап – серийное производство. Ранее также сообщалось о запуске серийного производства крылатых ракет «Фламинго» с дальностью до 3000 км.
В октябре 2025 года Зеленский во время встречи с руководителями инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций заявил, что в 2026-м потенциал Украины в производстве только дронов и ракет составит $35 млрд.
Глава государства подчеркнул, что Украина готова делиться своими технологиями, развивать совместное производство и открывать экспортные платформы оружия вместе с международными партнерами.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.