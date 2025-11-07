Украина восстанавливает полноценный механизм экспорта собственного вооружения. Теперь производители, которые имеют избыточные мощности, смогут продавать продукцию иностранным партнерам – при условии полного государственного контроля. Об этом сообщили секретарь СНБО Рустем Умеров и советник президента по стратегии Александр Камышин на встрече с журналистами, передает «Интерфакс-Украина» .

Подробности

Если компания отвечает требованиям и имеет избыточные производственные мощности, не востребованные украинскими Силами безопасности и обороны, она может подать заявку в Государственную службу экспортного контроля (ГСЭК). В течение 90 дней служба проверяет все данные и принимает решение о разрешении.

ГСЭК делает межведомственный запрос, а Минобороны обобщает нужды войска. Решение принимает Межведомственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. После согласования с ней разрешение получает окончательное одобрение.

«Приоритет – фронт. Если вооруженным силам срочно требуется это оружие, разрешение на экспорт может быть остановлено или отменено. Безопасность и потребности войска всегда важнее любых экспортных контрактов», – сказал Умеров.

СНБО формирует перечень стран, в которые разрешено поставлять украинское оружие. В него войдут государства, с которыми подписаны соглашения о безопасности. Также будет действовать послеэкспортный контроль, что делает невозможным перепродажу без ведома Украины, уверяют в СНБО.

Камышин уточнил, что частные производители могут экспортировать оружие через госспецэкспортера, частного спецэкспортера или напрямую, получив свои полномочия. Это возможно в рамках режима Defence City – специальной зоны оборонной индустрии, где решения принимаются за 7–12 дней.

По его словам, резиденты будут работать по принципу «единого окна» – от разработки до продажи. Все разрешения, согласования и документы будут оформляться «централизованно без бюрократических барьеров».

Украина откроет первые представительские офисы оборонной промышленности в Берлине и Копенгагене, далее – в США и странах Глобального Юга, добавил Камышин. Офисы станут «витриной украинских технологий» и площадкой для демонстраций, переговоров и заключения контрактов. У каждого из них будет открытая, закрытая и офисная зоны.

Контекст

За менее чем три года украинская оборонная промышленность значительно возросла: объемы производства оружия увеличились в 35 раз, достигнув годового потенциала в $35 млрд.

30% оружия, которое применяют наши военнослужащие на фронте, изготовлено в Украине, приводит данные в Forbes Ukraine министр обороны 2023–2025 годов Рустем Умеров. По данным Минстратегпрома, в оборонной промышленности Украины задействовано около 800 предприятий, которые в 2024 году суммарно произвели оружия примерно на $9 млрд.

Государство инвестирует в капиталоемкие проекты, в частности ракетные программы и производство боеприпасов, тогда как частные компании быстро и гибко реагируют на нужды фронта.

23 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Зеленский объявил, что Украина начнет экспорт вооружений, чтобы показать партнерам современные системы, опробованные в боевых условиях. Впоследствии стало известно, что Украина создает экспортные хабы в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке на фоне возобновления продажи оружия.