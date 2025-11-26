Україна спільно з НАТО запускає програму UNITE – Brave NATO, спрямованої на підтримку оборонних інновацій, про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 26 листопада. Перший пілотний конкурс стартує у 2026 році з бюджетом €10 млн, від України програму координуватиме Brave1.

Деталі

НАТО профінансує свій внесок через Комплексний пакет допомоги Україні (CAP), а Міністерство цифрової трансформації виділить аналогічну суму.

У фокусі буде розробка нових інноваційних продуктів для: протидії безпілотникам, посилення протиповітряної оборони, забезпечення систем звʼязку та навігації на фронті.

Запуск платформи Федоров обговорив із заступницею Генерального секретаря НАТО Радмілою Шекерінською.

Очікуваний старт подання заявок: лютий 2026 року. Переможців оголосять навесні 2026 року. Деталі конкурсу будуть оголошені на початку року. У планах – збільшити спільне фінансування програми до €50 млн.

«UNITE – Brave NATO стане win-win-ініціативою для НАТО та України, у межах якої інноватори з обох сторін працюватимуть разом над вирішенням термінових викликів поля бою, забезпечуючи Альянсу унікальне навчання в режимі реального часу», – зазначила Радміла Шекерінська.

Контекст

За менш ніж три роки українська оборонна промисловість значно зросла: обсяги виробництва зброї збільшилися в 35 разів, досягнувши річного потенціалу в $35 млрд.

Президент Володимир Зеленський у вересні повідомив, що розробка далекобійного озброєння триває, випробування пройшли успішно, і наступний етап – серійне виробництво. Раніше також повідомляли про запуск серійного виробництва крилатих ракет «Фламінго» з дальністю до 3000 км.

У жовтні 2025 року Зеленський під час зустрічі з керівниками інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій заявив, що у 2026-му потенціал України у виробництві лише дронів і ракет сягне $35 млрд.

Глава держави тоді наголосив, що Україна готова ділитися своїми технологіями, розвивати спільне виробництво та відкривати експортні платформи зброї разом із міжнародними партнерами.