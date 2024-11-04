«Національний кешбек». За жовтень українці накопичили 125 млн грн, що втричі перевищує показник вересня

За жовтень 2024 року українці накопичили 125 млн грн коштів «Національного кешбеку», що втричі більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 1 листопада. Виплата коштів, накопичених споживачами за жовтень, відбудеться в кінці листопада.

Деталі

Майже удвічі зросла і кількість споживачів – учасників програми. На 31 жовтня вже 3 млн громадян відкрили 3,2 млн карток «Національний кешбек».

Виплата коштів, накопичених споживачами за жовтень, відбудеться в кінці листопада на картку для виплат «Національний кешбек».

Щоб отримати кошти вчасно, потрібно активувати цю картку в «Дії». Це зробили 1,9 млн громадян.

Планово зарахування кешбеку відбувається в кінці наступного місяця за попередній. За винятком виплати кешбеку за грудень, який буде перерахований громадянам у лютому 2025 року.

Контекст

20 серпня Кабмін затвердив порядок надання грошової допомоги «Національний кешбек», який має стати частиною великої урядової кампанії «Зроблено в Україні».

«Національний кешбек» від держави доступний вже на 295 000 українських товарів від 1469 місцевих виробників. Кешбек у розмірі 10% нараховується за придбання товарів, що включені у програму, куплених у закладах торгівлі, які є учасниками програми. Максимальна сума виплат – 3000 грн на місяць.

Витратити кешбек можна на послуги – комунальні, медичні, транспортні та інші, або задонатити на ЗСУ. Зняти кошти з картки для виплат кешбеку не можна.

Вже відбулася виплата кешбеку за вересень. Українці отримали 37,2 млн грн.