Самый богатый бизнесмен Индии за год заработал свыше €700 млн на экспорте в США топлива, произведенного из российской нефти

Самый состоятельный индийский миллиардер Мукеш Амбани и его компания Reliance Industries за год получили €724 млн на экспорте топлива в США, произведенного из российской нефти. Такие данные содержатся в отчете аналитического центра Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), пишет Moscow Times.