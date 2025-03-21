Самый богатый бизнесмен Индии за год заработал свыше €700 млн на экспорте в США топлива, произведенного из российской нефти

Мукеш Амбани, 68, – индийский бизнесмен, глава совета директоров и основной владелец Reliance Industries, одной из крупнейших частных компаний Индии. Он является самым богатым человеком Индии, а его состояние, по данным Forbes на 2023 год, оценивается в $83,4 млрд, что делает его одним из самых богатых людей мира.

Reliance Industries была основана его отцом Дхирубхаем Амбани в 1966 году как небольшое текстильное предприятие. Под руководством Мукеша, присоединившегося к компании в 1981 году, она трансформировалась в многопрофильный конгломерат. Сегодня Reliance Industries работает в таких отраслях, как нефтепереработка, нефтехимия, телекоммуникации, розничная торговля и энергетика. Компания владеет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом в Джамнагаре (штат Гуджарат) и является лидером на индийском рынке благодаря своей телекоммуникационной дочерней компании Jio, внедрившей 4G в Индии.

Мукеш Амбани известен своей стратегией обратной интеграции, позволившей расширить бизнес от текстиля до нефтепродуктов и далее к цифровым технологиям. Он также владелец Antilia – одной из самых дорогих частных резиденций в мире, расположенной в Мумбаи, стоимостью около $1 млрд. Кроме бизнеса, Амбани влияет на спортивную сферу: владеет командой Mumbai Indians в Индийской премьер-лиге и основал Индийскую суперлигу футбола.