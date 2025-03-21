Самый богатый бизнесмен Индии за год заработал свыше €700 млн на экспорте в США топлива, произведенного из российской нефти

Самый состоятельный индийский миллиардер Мукеш Амбани и его компания Reliance Industries за год получили €724 млн на экспорте топлива в США, произведенного из российской нефти. Такие данные содержатся в отчете аналитического центра Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), пишет Moscow Times.
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Подробности
- В 2024 году Reliance Industries заключила десятилетний контракт с компанией «Роснефть» на поставку нефти стоимостью $12–13 млрд в год. По соглашению, российская компания отгружает до 500 000 баррелей нефти в сутки, что составляет около половины всех морских поставок «Роснефти» из российских портов. По данным Reliance, Россия остается основным поставщиком нефти для Индии.
- Из €2,8 млрд, израсходованных США на импорт горючего из шести НПЗ Индии и Турции, €1,3 млрд пришлось на продукцию, произведенную из российской нефти, по подсчетам CREA. Заводы Reliance в Джамнагаре экспортировали в США топливо на €2 млрд, из которых €724 млн приходится на переработанную российскую нефть.
- Турецкие НПЗ отправили горючего на €616 млн, а из них €545 млн также связаны с переработкой российского сырья.
- По оценкам аналитиков, Россия получила примерно €750 млн налоговых поступлений от экспорта такого топлива в США. Поставки бензина составили €294 млн – этого объема хватило бы, чтобы заправить почти все автомобили во Флориде.
Кто такой Мукеш Амбани
Мукеш Амбани, 68, – индийский бизнесмен, глава совета директоров и основной владелец Reliance Industries, одной из крупнейших частных компаний Индии. Он является самым богатым человеком Индии, а его состояние, по данным Forbes на 2023 год, оценивается в $83,4 млрд, что делает его одним из самых богатых людей мира.
Reliance Industries была основана его отцом Дхирубхаем Амбани в 1966 году как небольшое текстильное предприятие. Под руководством Мукеша, присоединившегося к компании в 1981 году, она трансформировалась в многопрофильный конгломерат. Сегодня Reliance Industries работает в таких отраслях, как нефтепереработка, нефтехимия, телекоммуникации, розничная торговля и энергетика. Компания владеет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом в Джамнагаре (штат Гуджарат) и является лидером на индийском рынке благодаря своей телекоммуникационной дочерней компании Jio, внедрившей 4G в Индии.
Мукеш Амбани известен своей стратегией обратной интеграции, позволившей расширить бизнес от текстиля до нефтепродуктов и далее к цифровым технологиям. Он также владелец Antilia – одной из самых дорогих частных резиденций в мире, расположенной в Мумбаи, стоимостью около $1 млрд. Кроме бизнеса, Амбани влияет на спортивную сферу: владеет командой Mumbai Indians в Индийской премьер-лиге и основал Индийскую суперлигу футбола.
Контекст
В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия ввели предельную цену на российскую нефть – $60 за баррель, а также ограничили цены на нефтепродукты. Цель этих мер – сократить энергетические доходы России, не создавая дефицита на мировом рынке.
США, Великобритания и ЕС ввели санкции против 180 танкеров, которые обходят ограничения при транспортировке нефти из России. По данным Bloomberg, более 100 таких судов прекратили перевозку и больше не доставляют нефть из РФ.
10 января США ввели жесткие санкции против российской нефтяной промышленности, включая 183 судна, преимущественно нефтяные танкеры «теневого флота» и принадлежащие российским операторам суда.
Новые санкции, под которые попали «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и более 180 танкеров «теневого флота» Путина, ставят под угрозу экспорт нефти за границу на уровне до 800 000 баррелей в день. В результате российские нефтегазовые компании могут потерять 27,5% морского экспорта нефти, который, по данным Bloomberg, составил 2,9 млн баррелей в день на начало января.
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