Найбагатший бізнесмен Індії за рік заробив понад €700 млн на експорті в США пального, виробленого з російської нафти

Найзаможніший індійський мільярдер Мукеш Амбані та його компанія Reliance Industries за рік отримали €724 млн на експорті пального до США, виробленого з російської нафти. Такі дані містяться у звіті аналітичного центру Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), пише Moscow Times.
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Деталі
- У 2024 році Reliance Industries уклала десятирічний контракт із компанією «Роснєфть» на постачання нафти вартістю $12–13 млрд на рік. За угодою, російська компанія відвантажує до 500 000 барелів нафти на добу, що становить близько половини всіх морських поставок «Роснєфті» з російських портів. За даними Reliance, Росія залишається основним постачальником нафти для Індії.
- Із €2,8 млрд, витрачених США на імпорт пального з шести НПЗ Індії та Туреччини, €1,3 млрд припало на продукцію, вироблену з російської нафти, за підрахунками CREA. Заводи Reliance у Джамнагарі експортували до США пального на €2 млрд, з яких €724 млн припадає на перероблену російську нафту.
- Турецькі НПЗ відправили пального на €616 млн, а з них €545 млн також пов’язані з переробкою російської сировини.
- За оцінками аналітиків, Росія отримала приблизно €750 млн податкових надходжень від експорту такого пального до США. Поставки бензину сягнули €294 млн – цього обсягу вистачило б, щоб заправити майже всі автомобілі у Флориді.
Хто такий Мукеш Амбані
Мукеш Амбані, 68, – індійський бізнесмен, голова ради директорів і основний власник Reliance Industries, однієї з найбільших приватних компаній Індії. Він є найбагатшою людиною Індії, а його статки, за даними Forbes на 2023 рік, оцінюються в $83,4 млрд, що робить його одним із найбагатших людей світу.
Reliance Industries була заснована його батьком Дхірубхаєм Амбані в 1966 році як невелике текстильне підприємство. Під керівництвом Мукеша, який приєднався до компанії в 1981 році, вона трансформувалася в багатопрофільний конгломерат. Сьогодні Reliance Industries працює в таких галузях, як нафтопереробка, нафтохімія, телекомунікації, роздрібна торгівля та енергетика. Компанія володіє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом у Джамнагарі (штат Гуджарат) і є лідером на індійському ринку завдяки своїй телекомунікаційній дочірній компанії Jio, яка впровадила 4G в Індії.
Мукеш Амбані відомий своєю стратегією зворотної інтеграції, яка дозволила розширити бізнес від текстилю до нафтопродуктів і далі до цифрових технологій. Він також є власником Antilia – однієї з найдорожчих приватних резиденцій у світі, розташованої в Мумбаї, вартістю близько $1 млрд. Окрім бізнесу, Амбані впливає на спортивну сферу: володіє командою Mumbai Indians у Індійській прем’єр-лізі та заснував Індійську суперлігу футболу.
Контекст
У грудні 2022 року країни G7, ЄС і Австралія запровадили граничну ціну на російську нафту – $60 за барель, а також обмежили ціни на нафтопродукти. Мета цих заходів – скоротити енергетичні доходи Росії, не створюючи дефіциту на світовому ринку.
США, Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти 180 танкерів, які обминають обмеження під час транспортування нафти з Росії. За даними Bloomberg, понад 100 таких суден припинили перевезення і більше не доставляють нафту з РФ.
10 січня США запровадили жорсткі санкції проти російської нафтової промисловості, включаючи 183 судна, переважно нафтові танкери «тіньового флоту» та судна, що належать російським операторам.
Нові санкції, під які потрапили «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» та понад 180 танкерів «тіньового флоту» Путіна, ставлять під загрозу експорт нафти за кордон на рівні до 800 000 барелів на день. У результаті російські нафтогазові компанії можуть втратити 27,5% морського експорту нафти, який, за даними Bloomberg, становив 2,9 млн барелів на день на початок січня.
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