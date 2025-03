Найбагатший бізнесмен Індії за рік заробив понад €700 млн на експорті в США пального, виробленого з російської нафти

Найзаможніший індійський мільярдер Мукеш Амбані та його компанія Reliance Industries за рік отримали €724 млн на експорті пального до США, виробленого з російської нафти. Такі дані містяться у звіті аналітичного центру Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), пише Moscow Times.