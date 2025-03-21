Найбагатший бізнесмен Індії за рік заробив понад €700 млн на експорті в США пального, виробленого з російської нафти

Мукеш Амбані, 68, – індійський бізнесмен, голова ради директорів і основний власник Reliance Industries, однієї з найбільших приватних компаній Індії. Він є найбагатшою людиною Індії, а його статки, за даними Forbes на 2023 рік, оцінюються в $83,4 млрд, що робить його одним із найбагатших людей світу.

Reliance Industries була заснована його батьком Дхірубхаєм Амбані в 1966 році як невелике текстильне підприємство. Під керівництвом Мукеша, який приєднався до компанії в 1981 році, вона трансформувалася в багатопрофільний конгломерат. Сьогодні Reliance Industries працює в таких галузях, як нафтопереробка, нафтохімія, телекомунікації, роздрібна торгівля та енергетика. Компанія володіє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом у Джамнагарі (штат Гуджарат) і є лідером на індійському ринку завдяки своїй телекомунікаційній дочірній компанії Jio, яка впровадила 4G в Індії.

Мукеш Амбані відомий своєю стратегією зворотної інтеграції, яка дозволила розширити бізнес від текстилю до нафтопродуктів і далі до цифрових технологій. Він також є власником Antilia – однієї з найдорожчих приватних резиденцій у світі, розташованої в Мумбаї, вартістю близько $1 млрд. Окрім бізнесу, Амбані впливає на спортивну сферу: володіє командою Mumbai Indians у Індійській прем’єр-лізі та заснував Індійську суперлігу футболу.