Россия может потерять почти 30% морского экспорта нефти из-за новых санкций США

Новый раунд усиления американских санкций, под которые попали «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и более 180 танкеров «теневого» флота Кремля, ставит под угрозу экспорт нефти за границу на уровне до 800 000 баррелей в день. Об этом 13 января пишет The Moscow Times со ссылкой на аналитиков Альфа-банка. В результате российские нефтегазовые компании могут потерять 27,5% морского экспорта нефти, который, по данным Bloomberg , составил 2,9 млн баррелей в день на начало января.

Подробности

Общий экспорт российской нефти, с учетом поставок через трубопроводы в Венгрию, Словакию и Китай, выше: в декабре он составил 5 млн баррелей в день, согласно данным Международного энергетического агентства. Общие потери в экспорте могут составить более 15%, оценивают аналитики Альфа-банка.

После введения санкций, ставших одним из сильнейших ударов по нефтегазовой отрасли РФ с начала войны, 65 танкеров с российской нефтью вынуждены были остановиться в море, в том числе у берегов Китая, России и на Ближнем Востоке. Пять судов, попавших под ограничения, пришвартованы у берегов Сингапура, а еще семь дрейфуют вблизи китайских портов.

Индия и Китай, ставшие основными покупателями российских баррелей после европейского эмбарго, уже ищут альтернативу российской нефти на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке.

Нефтеперерабатывающие заводы обеих стран, закупающие более 80% всего нефтяного экспорта из России, уже приобрели партии нефти в ОАЭ, Анголе, Омане и Бразилии, а также ведут переговоры с канадскими поставщиками, пишет Reuters.

Вероятно, российским нефтегазовым компаниям придется увеличить скидки на свои баррели, чтобы продолжать продавать нефть, говорят аналитики. Кроме того, могут увеличиться расходы на фрахт, а также могут усложниться расчеты, что в совокупности приведет к снижению российского экспорта.

Контекст

Нефть и газ составляют около половины бюджета России, финансируя ее военную агрессию. В 2023 году Кремль заработал около $100 млрд от энергетических экспортных поставок, остающихся основным источником финансирования войны.

США, Великобритания и ЕС ввели санкции против 180 танкеров, которые обходят ограничения при транспортировке нефти из России. По данным Bloomberg, более 100 таких судов прекратили перевозку и больше не доставляют нефть из РФ.

6 января администрация Джо Байдена анонсировала новые санкции против «теневого флота» Путина с целью уменьшения нефтяных доходов России. Согласно The Washington Post, в санкции могут быть включены еще около 100 судов. США также рассматривают введение полного эмбарго на российскую нефть.

8 января китайская компания Shandong Port Group, один из крупнейших портовых операторов Китая, закрыла ключевые нефтяные порты на востоке страны для попавших под санкции США танкеров.

10 января США ввели жесткие санкции против российской нефтяной промышленности, включая 183 судна, преимущественно нефтяные танкеры «теневого флота» и принадлежащие российским операторам суда. Санкции также коснулись двух российских компаний морского страхования – «Ингосстрах» и «Альфастрахование», а также государственной компании «Совкомфлот». Под ограничения попали также российские нефтяные компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» вместе с их дочерними компаниями.