Импорт российской нефти в Индию в марте вырос после трехмесячного спада из-за санкций – Reuters

Индия в марте увеличила импорт нефти из РФ после трехмесячного падения, поскольку продавцы решили проблему с судами из-за санкций США, а Турция сократила закупки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Подробности

Поставки нефти из РФ в Индию и Китай в начале года резко упали из-за усиления американских санкций против производителей, танкеров и посредников. По данным Kpler, в марте объем Urals для Индии вырос до 1,54 млн баррелей в сутки с 1,1–1,2 млн в предыдущие месяцы.

Решение турецкой компании Tupras прекратить импорт перенаправило российскую нефть в Азию, где Турция сократила закупки до 127 000 баррелей в сутки с 300 000 до санкций.

Скидки на российскую нефть в Индии снизились до $2,6–2,8 за баррель до dated Brent против $2,5–3 месяцем ранее. Трейдеры планируют использовать западные суда во избежание санкций.

Источники отмечают, что доставка перестала быть проблемой, а цена Urals ниже лимита $60, установленного Западом, привлекает судоходные компании. Из-за спроса на танкеры ставки фрахта выросли до годового максимума.

Контекст

Индийские НПЗ перерабатывают российскую нефть на полную мощность для экспорта на Запад, помогая России обходить санкции G7. Импорт нефти из РФ в Индию вырос на 900% с довоенного уровня, достигнув 82 млн т в 2023 году. Индия стала ключевым перерабатывающим центром для российского сырья, которое часто доставляет теневой флот, финансируя войну в Украине.

Экспорт российской нефти в Китай также увеличился – до 107 млн т в 2023 году против 80 млн в 2021-м. Итого и Китай теперь покупают 78% российской нефти (против 32% три года назад).

Индия закупает российскую нефть из-за экономической выгоды. Министр нефти Хардип Сингх Пури заявил, что страна будет покупать нефть по самым низким ценам у любого, и напомнил, что Европа и Япония продолжают импорт российского газа.

В начале 2025 года Индия и Китай остановили закупки российской нефти на март из-за удорожания фрахта танкеров после новых санкций США, направленных против поставщиков РФ. Это повысило ставки на танкеры, поскольку покупатели и порты стали избегать санкционных судов.